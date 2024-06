“Save It for Later”: La canción de Eddie Vedder para la tercera temporada de “The Bear”

La esperada tercera temporada de The Bear ya fue estrenada en Estados Unidos y cuenta con una canción inédita de Eddie Vedder.

El artista realizó una versión inédita de “Save It for Later” del grupo The Beat. La canción en cuestión apareció en el segundo episodio de la temporada 3 de The Bear.

Anteriormente el programa ya había usado canciones de Pearl Jam como “Animal” y una versión en vivo de “Come Back” en las temporadas anteriores.

Los más fanáticos reconocerán la canción, ya que Pearl Jam ha incorporado elementos del tema en sus interpretaciones de “Better Man” desde 1996. Incluso al final de la nueva versión, se puede escuchar brevemente a Vedder cantando fragmentos de la letra.

Escucha el tema aquí: