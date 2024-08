Sam Smith y los 10 años de “In the Lonely Hour” con colaboración de Alicia Keys

El reconocido artista ganador de múltiples premios Grammy, BRIT, Globo de Oro y Óscar, Sam Smith está celebrando el décimo aniversario de su álbum debut multiplatino, In the Lonely Hour.

Para festejar la primera década de este disco, el artista estrenó una edición especial que incluye una nueva versión de su famoso sencillo ‘I’m Not The Only One’. Ahora con una épica colaboración con Alicia Keys.

Además de esta nueva versión, el álbum de aniversario trae las canciones originales, una regrabación de ‘Stay With Me’, el nuevo tema ‘Little Sailor’, y colaboraciones con artistas como Mary J. Blige, A$AP Rocky y John Legend.

Escucha la nueva ‘I’m Not The Only One’ aquí: