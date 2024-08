Con Franz Ferdinand y The Smashing Pumpkins Fauna Primavera reveló su cartel: aquí los detalles de la preventa

El cartel de este año de Fauna Primavera está repleto de grandes nombres tanto a nivel nacional como internacional.

Los fanáticos del rock alternativo podrán disfrutar de las poderosas actuaciones de The Smashing Pumpkins y Dinosaur Jr., mientras que los amantes del indie pop podrán bailar al ritmo de Franz Ferdinand y The Kooks. Esta será la cuarta visita de The Smashing Pumpkins a Chile, tras sus presentaciones en 1998 en la Estación Mapocho, 2010 en el Movistar Arena, y 2015 en el Festival Lollapalooza.

¿Cómo ir a Fauna Primavera?

El Festival Fauna Primavera tiene dos tipos de Tickets: General y Upgrade Vip. Ambos pueden comprarse bajo la forma de Pase Dos (2) Días o Pase Diario (viernes o sábado).

La preventa para Fauna Primavera 2024 comienza hoy, viernes 9 de agosto al mediodía, exclusivamente para clientes del Banco de Chile y a partir del lunes 12 de agosto, la venta general estará abierta a todos, y las entradas podrán adquirirse a través de LiveTickets.cl.

En ediciones anteriores, el festival ha recibido a grandes bandas como Blur, Pulp, Lorde, MGMT y Tame Impala, dejando un legado de conciertos inolvidables.