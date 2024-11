Tras el éxito de este fin de semana: Fauna Otoño regresa a Chile

Este fin de semana se celebró el exitoso y esperado Fauna Primavera 2024. Este evento musical, que incluyó a bandas como Franz Ferdinand y The Smashing Pumpkins, atrajo a miles de asistentes.

Pero les contamos que si se quedaron con ganas de ir se anunció sorpresivamente el regreso de Fauna Otoño 2025, emocionando a los fanáticos con la promesa de su vuelta en abril, después de no realizarse desde marzo de 2022.

La cuenta de Instagram de Fauna Otoño compartió una imagen del anuncio con la simple descripción “Hola”, generando gran expectativa en redes. Aunque aún no se han confirmado detalles sobre los artistas ni el lugar, los seguidores ya especulan sobre posibles nombres como Clairo y Two Door Cinema Club, y esperan que el evento vuelva a realizarse en el mismo recinto.

