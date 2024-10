Oasis da a conocer invitado especial para su gira 2025 ¿Quién es?

El cantautor y ex líder de The Verve, Richard Ashcroft está listo para abrir los shows de la banda de britpop en las fechas de mediados del próximo año. Fechas que incluyen siete noches en el estadio Wembley de Londres y cinco conciertos en el Heaton Park de Manchester.

Las entradas de los 17 conciertos que la banda anunció en las únicas ciudades europeas en las que actuará se agotaron en horas. Sin embargo, ante la elevada demanda para ver de nuevo a los hermanos reunidos, Oasis anunció dos nuevas fechas en Wembley, el 27 y 28 de septiembre de 2025.

Declaración de Richard Ashcroft

En una declaración sobre los próximos espacios de telonero, Ashcroft dijo: “Como fan desde el primer día, estaba entusiasmado por muchas razones cuando se anunció la noticia del regreso de Oasis”

“Puedo decir sin exagerar que el talento para componer canciones de Noel y el espíritu puro de Liam como cantante principal ayudaron a inspirarme para crear algunos de mis mejores trabajos. Fue la perfección de ‘Live Forever’ lo que me obligó a intentar escribir la mía propia” agregó Ashcroft.

Añadió: “Se atrevieron a ser grandes, hicieron realidad los sueños que teníamos y siempre recordaré esos días con alegría. Ahora es el momento de crear más recuerdos y estoy listo para hacerlo realidad. Nos vemos el próximo verano. La música es poder”.

Los demás teloneros se van a ir revelando de a poco según lo que comunicaron en NME. Asi como también, no han salido a la luz nuevos detalles sobre las fechas que restan en América. Los fanáticos chilenos siguen esperando la confirmación oficial de la filtración de fechas para Sudamérica.

¿Qué relación tiene Richard Ashcroft con Oasis?

Richard Ashcroft tiene historia con los hermanos Gallagher. El año 1995, The Verve abrió para Oasis en el Bataclan en París antes de presentarse como invitados especiales en Irvine Beach, Escocia. Posteriormente, Ashcroft entregó coros en el sencillo de Oasis “All Around The World” del álbum Be Here Now (1997).

En su participación como cantante principal de The Verve, Richard Ashcroft escribió algunas de las canciones que definieron la era del britpop, de la que también forma parte fundamental Oasis. Bitter Sweet Symphony y The Drugs Don’t Work se convirtieron en himnos de su época y el álbum Urban Hymns (1997) fue 11 veces disco de platino en Reino Unido y una en Estados Unidos, así como el octavo más vendido de esa década.

Cuando Oasis anunció su vuelta, los fanáticos de las mayores bandas de rock alternativo de la época soñaron con la vuelta de The Verve, esto no se ha confirmado, por ende, los seguidores de la banda podrán apreciar a Ashcroft con el regreso de Oasis.