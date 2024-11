Adele finaliza entre lágrimas serie de shows en Las Vegas: “No sé cuándo volveré a cantar”

Después de cien presentaciones en Las Vegas y dos años de su aclamada residencia Weekends With Adele, la cantante británica anunció entre lágrimas que no tiene certeza de cuándo volverá a los escenarios. En su despedida, trató de contener la emoción y expresó a sus fans que, por ahora, no planea hacer declaraciones públicas.

Desde su inicio en noviembre de 2022, la residencia fue extendida en múltiples ocasiones, reflejando el impacto y la conexión especial que Adele logró establecer con su público. Este éxito consolidó aún más su posición como una de las artistas más queridas y destacadas de la industria.

Hace algún tiempo, Adele había anunciado su intención de tomarse un descanso de la música para dedicar tiempo a su hijo. En entrevistas previas comentó: “Quiero un gran descanso después de esto. Creo que quiero explorar otras cosas creativas, aunque sea por un tiempo”, reafirmando sus planes de priorizar su vida personal.

Durante su última presentación, la intérprete recordó con especial cariño el día en que Celine Dion asistió a su show, calificándolo como un momento de cierre perfecto para su residencia. “Fue un instante en el que sentí que se cerró el círculo, porque ella es la razón por la que siempre quise actuar aquí”, expresó con gratitud.

Un homenaje a Taylor Swift

Adele también dedicó un espacio a elogiar a su colega Taylor Swift, quien está culminando su monumental Eras Tour. “¿No va a acabar pronto? Ha sido una gira muy larga. La chica necesita descansar. Se lo merece”, señaló con admiración hacia la cantante estadounidense.

Aunque su retiro de los escenarios no tiene una fecha definida, los fanáticos de Adele mantienen la esperanza de que este receso sea solo el preludio de nuevos proyectos creativos en el futuro. Por ahora, su regreso permanece en pausa indefinida.