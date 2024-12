Así fue el show de Los Bunkers en Rapa Nui

Con un concierto de más de 90 minutos y la participación de artistas locales, Los Bunkers, dieron termino a su gira “Ven Aquí” en Rapa Nui.

La instancia no solo marcó un hito para los músicos, sino también para la isla.

Además, la banda recorrió lugares emblemáticos como los volcanes Rano Raraku y Rano Kau y participó en actividades propias de la cultura isleña.

Concierto bajo la lluvia

El evento realizado en Hanga Vare Vare, lugar que regularmente se usa para los espectáculos en la isla, inició con Nehe Nehe Pakomio, una joven cantante de 22 años y actual reina de la Tapati, la tradicional fiesta de la isla, quien confesó que no conocía en profundidad a la banda y que se enteró con poco tiempo de anticipación de su participación en el show.

Sin embargo, el entusiasmo por compartir escenario con ellos fue evidente. “Hace una semana, más o menos -detalló a Culto, a minutos de salir al escenario-. La Municipalidad se encargó de gestionar eso, junto a mi guitarrista y las candidatas a reina”.

Además, la cantante comentó que no estaba muy enterada del repertorio de la banda. “La verdad, no los conocía -dice-. No asociaba mucho el nombre, pero sí canciones, entonces cuando los escuché ahí dije ¡ahh son ellos! la canción que más me sonaba es Llueve sobre la ciudad. Pero estoy muy feliz de conocerlos y de que tengan una baterista mujer, tienen un equipo muy preparado, se nota que han trabajado durante mucho tiempo”, agregó.

Nehe Nehe no solo interpretó sus propias canciones, sino que también había preparado un hoko, la danza guerrera de Rapa Nui, como bienvenida a Los Bunkers. Sin embargo, debido a problemas técnicos, este número no pudo realizarse.

El sueño de Rapa Nui

La presentación en Rapa Nui fue un sueño postergado. Originalmente programada para febrero, tuvo que posponerse por un problema de salud del baterista Mauricio Basualto. Finalmente, tras un intenso trabajo logístico y técnico, el concierto se concretó en esta última etapa de la gira.

“En gran parte es la banda que quiso hacerlo, y también gracias a la Municipalidad de Rapa Nui y la gente que nos invitaron y hacerlo en conjunto”, explicó el jefe técnico del grupo, Anthony Guterac.

¿Cómo sigue la gira Acústica Chile 2025?

De vuelta en el continente, Los Bunkers se preparan para el estreno de su MTV Unplugged en cines el próximo 12 de diciembre. Además, el 19 del mismo mes, será transmitido para todo el mundo mediante la cadena MTV y Direct TV, mientras que en Chile podrá ser disfrutado a través de la señal abierta de Chilevisión.

Terminando esas fechas, la banda nacional comenzará su gira acústica en Chile en febrero de 2025. Recorrido que presentará en vivo una versión de su MTV Unplugged y que incluirá ciudades como Viña del Mar, Valdivia, Temuco, Coquimbo, además de residencias en Santiago y Concepción.

Las entradas para la gira ya están en preventa hasta este miércoles 4 de diciembre, y la venta general comenzará el jueves 5.