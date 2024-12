Así fue el gran show de medio tiempo de Beyoncé en el debut de la NFL en Netflix

Beyoncé se convirtió en la gran protagonista del debut de la NFL el día de Navidad en Netflix, donde interpretó por primera vez en vivo las canciones de su más reciente álbum, Cowboy Carter.

El espectáculo, realizado en el NRG Stadium de Houston, Texas, su ciudad natal, fue transmitido como parte del especial navideño que incluyó los partidos Steelers vs. Chiefs y Texans vs. Ravens.

El show inició con Beyoncé montando un caballo blanco mientras cantaba “16 Carriages”, luciendo un sombrero vaquero y un vestido de plumas blancas. La artista estuvo acompañada por músicos country como Tanner Adell y Brittney Spencer en una emotiva versión de “Blackbird”.

Momentos destacados incluyeron la aparición de Post Malone, quien interpretó junto a Beyoncé la colaboración “Levii’s Jeans”, y la participación de Blue Ivy, hija de la cantante, que se unió en el escenario para bailar durante “Texas Hold ‘Em”.

Blue Ivy just joined Beyoncé on stage to line dance during her performance of Texas Hold ‘Em#BeyonceBowl pic.twitter.com/XWkVRXk8nB

— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) December 25, 2024