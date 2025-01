Las canciones que reveló Robert Smith que podrían ser parte de un nuevo álbum de The Cure

Luego de un año lleno de éxitos, en el que la banda británica The Cure lanzó uno de sus álbumes más destacados en 2024, Songs of a Lost World, el vocalista Robert Smith, dio luz verde a la posibilidad de un nuevo álbum

Con el éxito de Songs of a Lost World, la banda no parece dispuesta a quedarse allí y está trabajando en su próxima producción discográfica.

En este sentido, en una entrevista realizada por John Kennedy en el programa X-Posure de la Radio X, Robert Smith compartió detalles sobre las canciones que podrían formar parte del próximo álbum.

¿Cómo sería este nuevo álbum ?

Según explicó Smith, el nuevo material incluirá tanto pistas que quedaron fuera del álbum lanzado el 2024, como canciones completamente nuevas que nadie ha escuchado hasta ahora.

“Tiene un par de canciones que tocamos en vivo que no llegaron a ‘Songs of a Lost World’ y material completamente nuevo”, declaró Smith. “Hay tres canciones que son más lentas que casi todo lo de este álbum. Así que no sé, puede que acabe siendo más pesado que este”.

“Está muy lejos de ser un álbum optimista”, agregó el vocalista.

Entre las canciones destacadas, mencionó It Can Never Be the Same, una pieza que antes se llamaba Christmas Without You y que no logró entrar en Songs of a Lost World, pero que tiene un significado especial para la banda, “es una canción de dolor muy antigua que hemos estado tocando durante mucho, mucho tiempo”, agregó.

Otra canción que podría incluirse es A Boy I Never Knew, que según Smith ha sido rehecha recientemente. “Creo que probablemente entraría”, dijo. “Es una canción triste, pero de una manera completamente diferente. Soy yo cantando sobre un niño que murió hace un millón de años. Sobre la muerte de la humanidad antes de que comenzara, creo… o algo así”, finalizó”.