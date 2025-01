“No escuches a nadie. Camina a tu propio ritmo”: El emotivo consejo de Elton John a Chappell Roan

Chappell Roan ha sido una de las artistas emergentes más relevantes de los últimos años. Su álbum debut del 2023, The Rise And Fall Of A Midwest Princess, marcó un antes y un después en su carrera.

Durante el 2024, la cantante se presentó en festivales como Lollapalooza, donde su actuación fue una de las más concurridas en la historia del evento. Además, abrió la gira Guts de Olivia Rodrigo y encabezó grandes eventos como Coachella y Governors Ball.

Sin embargo, este éxito también trajo consigo dificultades, como el comportamiento extremo de algunos fanáticos, el acoso en línea y la presión constante de la industria musical.

Estas acciones llevaron a la joven cantante a buscar consejos en figuras experimentadas de la industria musical, como Hayley Williams de Paramore, Charli XCX y Lorde.

Además, entre estos mentores destaca el cantante británico, Elton John, quien se ha mantenido en contacto con ella a través de varias charlas por FaceTime para hablar sobre cómo lidiar con los desafíos de la fama.

En una entrevista con The Ankler, Elton John reveló cómo apoyó a Roan durante este periodo abrumador. “Chappell estaba un poco abrumada por su éxito repentino; aunque había estado escribiendo durante mucho tiempo, realmente creció muy rápido”, mencionó.

“Sólo intento calmarla y decirle: ‘Escucha, está bien. Está bien. Haz lo que quieras. No escuches a nadie. Camina a tu propio ritmo. No escuches a la compañía discográfica que dice: Queremos otro álbum, queremos otro álbum. Hazlo cuando estés lista para hacerlo”, finalizó.