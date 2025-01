A los 78 años muere la actriz y cantante Marianne Faithfull

La cantante y actriz británica, Marianne Faithfull, falleció este jueves a los 78 años. Según informó su portavoz, la artista murió tranquilamente en Londres, acompañada por su familia.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de la cantante, compositora y actriz Marianne Faithfull. Murió hoy pacíficamente en Londres, en compañía de su familia. La echaremos mucho de menos”, indicó su portavoz.

Inició su carrera musical en 1964, tras conocer en una fiesta de los Rolling Stones al mánager de la banda, Andrew Loog Oldham. Fue entonces cuando grabó As Tears Go By, una canción escrita por Mick Jagger y Keith Richards, que la catapultó a la fama.

Además de su talento en la música, incursionó en el cine, participando en películas como La chica de la motocicleta y Hamlet. Su relación con Jagger y su influencia en los Rolling Stones la convirtieron en un ícono del Swinging London.

A pesar de sus grandes éxitos, su vida estuvo marcada por problemas de adicción y dificultades personales. En 1970, se separó de Mick Jagger y perdió la custodia de su hijo, llegando incluso a vivir en la calle.

Sin embargo, logró resurgir en la década de 1980 con su aclamado álbum Broken English, el cual le valió una nominación al Grammy. En sus últimos años, enfrentó problemas de salud, incluyendo un cáncer de mama, hepatitis C y complicaciones derivadas del Covid-19 en 2020.

