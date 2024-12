Copy/Paste Vol.1 (Abridged): El nuevo EP de Garbage para cerrar el 2024

En la víspera del año nuevo, la banda estadounidense Garbage informó a sus seguidores de un nuevo lanzamiento.

Y es que recientemente ya habían publicado un EP que recopila interpretaciones de artistas y bandas como U2, Siouxsie, David Bowie, The Banshees y Patti Smith, entre otros.

Ahora, el EP que pronto estará a disposición del público se llama Copy/Paste Vol.1 (Abridged), un trabajo de edición del último álbum de estudio de 2021, No Gods No Masters. Este último incluye convers de artistas que tuvieron una influencia relevante en el sonido de Garbage.

De esa forma, en esta entrega figuran canciones como “Starman” de David Bowie, “Who´s Gonna Ride Your Wild Horses” de U2 y “Song to the Siren” de Tim Buckley.

Hay que señalar que, entre estas versiones, antes algunas ya habían sido lanzadas como sencillos. En esta ocasión, la novedad es que fueron agrupadas como un único LP.

Todas las plataformas digitales ya cuentan con el último trabajo de Garbage.

Escúchalo aquí: