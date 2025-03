“Pienso que podría suceder”: Brian May se abre a crear nueva música de Queen

Después de casi 30 años desde su último álbum de estudio, Made In Heaven (1995), que fue lanzado tras la muerte de Freddie Mercury, Brian May, el guitarrista de Queen, no descartó la posibilidad de que la banda pudiera crear nueva música.

En una reciente entrevista con MOJO, el guitarrista reveló que, la puerta para nuevos proyectos no está completamente cerrada. “Pienso que podría suceder”, expresó el músico.

“Tanto Roger Taylor como yo estamos constantemente escribiendo, generando ideas y trabajando en nuestros estudios. Podría tener el inicio de una canción de Queen justo delante de mí ahora mismo. La cuestión es si la idea madura o no. La cuestión es si esa semilla puede germinar”, agregó.

Estas declaraciones se suman a los comentarios previos de Roger Taylor, quien el año pasado también expresó su apertura hacia la idea de grabar nuevo material. En ese entonces, el baterista dijo: “Brian y yo hablábamos el otro día y dijimos que si creíamos que teníamos buen material, ¿por qué no? Todavía podíamos tocar. Todavía podíamos cantar. Así que no veo por qué no”.

Además, May mencionó que junto con Adam Lambert, actual vocalista de Queen, habían probado la creación de nueva música. “Tendría que ser algo tan especial que sintiéramos ganas de lanzarlo al público”, dijo el guitarrista.

Por su parte, Lambert reconoció la presión que supondría para la banda el regreso con material inédito. “Si van a sacar algo nuevo, tiene que ser de cierto nivel. Tiene que ser lo correcto”.

“Y siempre me he preguntado: ‘¿Es apropiado que haga material nuevo?’. Me da miedo”, finalizó.