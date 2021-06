Así es “Thank You” de Diana Ross

Tal como lo venía anunciado Ms. Ross, su esperado single “Thank You” ya se puede escuchar.

Son varios los músicos que han regresado este 2021 después de años de silencio, ya lo vimos con Lorde y Ed Sheeran, pero ninguno como Diana Ross.

Desde el 2006 que Ms. Ross no mostraba nueva música y ahora lo hace en grande. El nuevo disco de estudio de la cantante, que tiene 14 canciones nuevas, verá la luz el próximo 10 de septiembre, ad portas de una gira por Europa que Ross realizará durante el 2022.

“Thank You” is my new single and my new album will be released in September. I’m so excited. Listen for it! #dianarossthankyou pic.twitter.com/aQyVqn1fcf

— Ms. Ross (@DianaRoss) June 17, 2021