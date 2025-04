Hija de David Bowie debuta en la escena musical

Alexandria Zahra Jones, hija menor de David Bowie y de la supermodelo Iman, presentó su álbum debut, titulado Xandri. Con tan solo 24 años, la artista marcó su ingreso al mundo musical con una propuesta honesta, experimental y profundamente personal, que busca sellar su propio estilo, diferenciándose del de su padre.

Xandri

El álbum, compuesto por 12 canciones y con una duración total de 47 minutos, llega sin una gran campaña promocional. En su lugar, Lexi optó por una estrategia más orgánica, compartiendo en su cuenta de Instagram adelantos de temas como “Standing Alone”, “Moving On” y “Through All the Time”, acompañados por videoclips caseros y memorias de su infancia.

La portada del disco, de estética inquietante y emocional, muestra un rostro distorsionado que visibiliza temas como la dualidad, la búsqueda de identidad y la transformación personal. Si bien no ha sido confirmado oficialmente, se presume que ella misma fue la autora del arte gráfico, considerando su trayectoria como artista visual. El nombre Xandri, de raíz griega, significa “defensora de la humanidad”, una pista más sobre la dimensión íntima del proyecto.

Un sonido propio

Lejos de intentar replicar el estilo de su padre, Lexi desarrolla en Xandri un paisaje sonoro que transita entre el pop alternativo, la electrónica ambiental y el indie rock. La producción, minimalista y elegante, permite que su voz se instale en primer plano. Canciones como “Along the Road”, “The Rush of the Absurd” y “Moving On” destacan por su lirismo introspectivo y su madurez emocional.

Aunque este es su primer trabajo musical oficial, Lexi ya había dado señales de su inquietud artística. Durante años ha vendido sus obras visuales en línea y ha compartido versiones caseras de temas clásicos de Bowie como Starman y Life on Mars?. En enero pasado, al cumplirse siete años de la muerte del ícono británico, compartió un emotivo video de su infancia tocando el teclado junto a él, acompañado del texto: “Hoy hace 7 años. Te extraño.”

El peso del legado

David Bowie falleció el 10 de enero de 2016, solo dos días después de lanzar Blackstar, su álbum póstumo, y el mismo día en que cumplía 69 años. Su lucha contra el cáncer fue mantenida en estricta privacidad, al igual que muchas facetas de su vida personal.

Con Xandri, Lexi Jones inicia un camino artístico propio, cargado de sensibilidad y libertad creativa.