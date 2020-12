Hipócritas: Fiona Apple en contra de los Grammy

La cantante Fiona Apple habló fuerte y claro. En una entrevista con The Guardian, medio que la reconoció con el álbum del año por Fetch The Bolt Cutters, se refirió a las categorías por las que está nominada en los Grammy.

Apple está nominada en Mejor Álbum Alternativo y Mejor Actuación de Rock, donde comparte lista con puras mujeres. Al respecto dijo: “Desearía haber estado en una habitación con esas damas y poder celebrar. Se sintió muy bien por un segundo”.

Esto porque Apple criticó que se nominara a Dr. Luke, conocido como Tyson Trax, quien está acusado por la cantante Kesha de abuso sexual y psicológico desde el 2014. Recordemos que en su presentación en los mismos Grammy el 2018, Kesha dio un importante mensaje sobre los abusos en la industria musical.

Fiona dijo en la entrevista, que si ganara en la categoría, “me subiría ahí con un martillo y no diría nada, tomaría el Grammy y lo rompería en suficientes partes para compartirlo e invitaría a todas las señoritas a subir. Mi segunda idea fue preguntarme si todas ellas boicotearían esta mierda por Dr. Luke”.

Fiona Apple es una de nuestras propuestas en Duna a la carta de las 10 mejores canciones de este 2020 que fueron un rescate en días difíciles. La destacamos con “I want you to love me”. Vota por ella o por la canción que quieras aquí: