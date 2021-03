¿Todavía no lo sabes? Este será el elenco de The Crown en la temporada 5

El drama sobre la familia real viene arrasando cada entrega de premios gracias a su popular cuarta temporada. Y The Crown ya se prepara para comenzar con la producción de la que será su quinta temporada.

¿De qué se trata esta temporada?

La cuarta temporada de The Crown narró los eventos de la familia real hasta el año 1990. La quinta entrega, por lo tanto, cubrirá los eventos de la década de los noventa y la sexta temporada la primera década del nuevo siglo actual.

La época que cubrirá la temporada 5 fue muy compleja para la familia Windsor. Tan solo en 1992 ocurrió el divorcio de tres hijos de la reina, pero además, tuvo lugar el incendio del palacio de Windsor que dejó pérdidas materiales y artísticas muy importantes.

Por este motivo, ese año fue llamado por la propia reina como ‘annus horribilis’, una expresión latina, traducible como “año terrible”.

Por otro lado, el divorcio entre Carlos y Diana tuvo lugar en 1996, y aquello convirtió a Lady D en la única princesa no real en la historia del Reino Unido. Y no podemos olvidar que en 1997 fue cuando la princesa perdió la vida en un accidente automovilístico.

Elenco Temporada 5

Reina Isabel

Para la quinta temporada de The Crown, se sumará un nombre bastante conocido para los fanáticos de Harry Potter. Se trata de la actriz Imelda Staunton, quien es conocida por ser la villana de ‘Harry Potter y la Orden del Fénix’, donde interpretó a Dolores Umbridge.

La actriz le dará vida a la Reina Elizabeth II, convirtiéndose en la tercera y última en hacerlo en la serie.

Imelda Staunton will play Queen Elizabeth II in the fifth and final season of The Crown. pic.twitter.com/hUOob58A9p — The Crown (@TheCrownNetflix) January 31, 2020

Príncipe Felipe

Uno de los actores de Game of Thrones también se sumará a las últimas temporadas de The Crown. El actor Jonathan Pryce, quien interpretó al High Sparrow en la ficción de HBO, reemplazará a Tobias Menzies en el papel del Príncipe Felipe. Sin embargo, no será su primer acercamiento con Netflix, ya que anteriormente participó de ‘The Two Popes’.

Jonathan Pryce will play Prince Philip in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6), alongside Imelda Staunton and Lesley Manville. pic.twitter.com/zI7NotOfc4 — The Crown (@TheCrownNetflix) August 13, 2020

Princesa Margaret

La actriz nominada al Oscar, Lesley Manville, interpretará en las dos últimas temporadas a la rebelde e incomprendida hermana de la Reina, la Princesa Margareth.

Anteriormente, el papel de la Princesa estuvo a cargo de Vanessa Kirby y Helena Bonham-Carter, quienes destacaron por sus actuaciones. Por esto, la actriz señala que no dejará caer la vara y que está emocionada de tomar el papel.

Lesley Manville will play Princess Margaret in the fifth season of The Crown. pic.twitter.com/R5aZEBOW0t — The Crown (@TheCrownNetflix) July 2, 2020

Princesa Diana

En la cuarta temporada de The Crown por fin se abordó quizá uno de los personajes más emblemáticos de la familia real: Lady D. Interpretada por Emma Corrin, fue una de las favoritas de los fanáticos.

Sin embargo, la actriz solo aparecerá en una temporada, pues Elizabeth Debicki tomará el preciado papel en la siguiente temporada. Debicki, que salió en producciones como ‘Tenet’ y ‘Guardianes de la Galaxia’, le dará vida en uno de los momentos cruciales de Diana.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B — The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020

Príncipe Charles

Por ahora, el único personaje que no tiene un actor confirmado, es el Príncipe Charles. Quizás la muy alabada actuación de Josh O’Connor complica al equipo de casting. Sin embargo, se rumorea que Dominic West estaría cerca de firmar para darle vida al personaje.

El estreno de la nueva temporada de The Crown

La quinta temporada de The Crown está programada para comenzar su filmación en algún punto de 2021 y eso significa que no se estrenará hasta 2022.

Esto les permite a los creadores de la serie perfeccionar los guiones y estar seguros de que cada detalle estará a la altura de una de las mejores series de Netflix.

¿Aún no ves la temporada cuatro? Aquí el tráiler