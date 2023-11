Sin Spoilers: La esperada nueva temporada The Crown

La sexta y última temporada de la exitosa serie The Crown ya es una realidad, y Paula Frederick la comentó en Sin Spoilers.

Esta vez, la gran expectación de la nueva temporada era cómo se narraría la muerte de la Princesa Diana, pero, “lamentablemente para Peter Morgan, su creador y para quienes pertenecen al equipo que realizan la serie. esta ha sido bastante mal criticada“, indicó Frederick.

En este sentido, la periodista comentó que a Diana “la muestran como una mujer muy frágil, buena, muy correcta y muy sufrida, entonces uno ya anticipa su muerte. Tiene como una imagen canónica y eso ha generado algunos resquemores en las críticas“.

Además, “el rol del Principe Carlos interpretado por Dominic West siempre lo han criticado, primero por su físico, porque no se parece en nada al Rey actual, y porque la personalidad no tienen nada que ver y lo muestran como un hombre mucho más confrontaciónal, más resuelto, duro y que confronta a su madre. Hay ciertos capítulos que no calzan, dice los expertos con los verdaderos personajes“, agregó Paula Frederick.