Pedro Pascal como presentador y Succession arrasando: Aquí los ganadores de los Emmy

Debido a la huelga de Hollywood, la entrega de premios Emmy se pospuso de septiembre de 2023 hasta ahora, enero de 2024.

La instancia que reconoce a lo mejor de la televisión en su versión 75 propuso un viaje en el tiempo rememorando a Los Sopranos, serie que evolucionó todo y que está cumpliendo 25 años. Claro que también pasaron por It’s always sunny in Philadelphia y Grey’s anatomy.

Entre los grandes ganadores de la velada estuvieron El oso en serie de comedia, Bronca como mejor mini serie y Succession en serie de drama, serie que también se ganó todo en los Globos de Oro y en los Critic Choice Awards. Los actores Sarah Snook, Kieran Culkin y Matthew Macfadyen, también levantaron las estatuillas en las categorías en las que estaban nominados.

Pedro Pascal como presentador

El actor chileno, que también estaba nominado como mejor actor de serie de drama por The Last of us, perdiendo contra Kieran Culkin nuevamente como en los Globos de Oro, fue el que presentó el galardón a mejor actor de reparto de serie de drama.

Saliéndose un poco de lo acostumbrado, Pedro Pascal habló sobre él mismo y contó qué le había pasado en el brazo dada la cantidad de preguntas sobre su cabestrillo:

“Mucha gente me ha estado preguntando por mi brazo. En realidad, es mi hombro. Y creo que esta noche es el momento perfecto para decirles a todos que Kieran Culkin me dio una paliza”, agregó, desatando las risas de los asistentes y del intérprete de Succession.

Una respuesta también a la alusión que hizo Culkin en la entrega de los Globos de Oro.

Aquí el listado completo de ganadores:

Mejor serie de drama

Andor

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellowjackets

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

Barry

El Oso

Jury Duty

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Merlina

Mejor actriz de serie de drama

Sharon Horgan (Bad Sisters)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (La Diplomática)

Sarah Snook (Succession)

Mejor actor de serie de drama

Jeff Bridges (The Old Man)

Brian Cox (Succession)

Kieran Culkin (Succession)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Jeremy Strong (Succession)

Mejor miniserie o serie antológica

Bronca

Dahmer – Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer

Daisy Jones & the Six

La Nueva Vida de Toby

Obi-Wan Kenobi

Mejor actriz de miniserie, película o serie antológica

Lizzy Caplan (La Nueva Vida de Toby)

Jessica Chastain (George & Tammy)

Dominique Fishback (Swarm)

Kathryn Hahn (Tiny Beautiful Things)

Riley Keough (Daisy Jones & the Six)

Ali Wong (Bronca)

Mejor actor de miniserie, película o serie antológica

Taron Egerton (Black Bird)

Kumail Nanjiani (Bienvenidos al Chippendale)

Evan Peters (Dahmer – Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer)

Daniel Radcliffe (Weird: The Al Yankovic Story)

Michael Shannon (George & Tammy)

Steven Yeun (Bronca)

Mejor especial de variedades en vivo

The Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show Starring Rihanna

Chris Rock: Selective Outrage

Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium

The Oscars

75th Annual Tony Awards

Mejor dirección de serie de drama

Andor: Rix Road – Benjamin Caron

Bad Sisters: The Prick – Dearbhla Walsh

The Last of Us: Long, Long Time – Peter Hoar

Succession: America Decides – Andrij Parekh

Succession: Connor’s Wedding – Mark Mylod

Succession: Living+ – Lorene Scafaria

The White Lotus: Arrivederci – Mike White

Mejor guión de miniserie, película o serie antológica

Bronca: The Birds Don’t Sing, They Screech in Pain – Lee Sung Jin

Fire Island – Joel Kim Booster

La Nueva Vida de Toby: Me-Time – Taffy Brodesser-Akner

Prey – Patrick Aison and Dan Trachtenberg

Swarm: Stung – Janine Nabers y Donald Glover

Weird: The Al Yankovic Story – Al Yankovic y Eric Appel

Mejor guión de serie de drama

Andor: One Way Out – Beau Willimon

Bad Sisters: The Prick – Sharon Horgan, Dave Finkel y Brett Baer

Better Call Saul: Point and Shoot – Gordon Smith

Better Call Saul: Saul Gone – Peter Gould

The Last of Us: Long, Long Time – Craig Mazin

Succession: Connor’s Wedding – Jesse Armstrong

The White Lotus: Arrivederci – Mike White

Mejor actor de reparto de miniserie, película o serie antológica

Murray Bartlett (Bienvenidos al Chippendale)

Paul Walter Hauser (Black Bird)

Richard Jenkins (Dahmer – Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer)

Joseph Lee (Bronca)

Ray Liotta (Black Bird)

Young Mazino (Bronca)

Jesse Plemons (Amor y Muerte)

Mejor dirección de miniserie, película o serie antológica

Bronca: Figures of Light – Lee Sung Jin

Bronca: The Great Fabricator – Jake Schreier

Dahmer – Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer: Bad Meat – Carl Franklin

Dahmer – Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer: Silenced – Paris Barclay

La Nueva Vida de Toby: Me-Time – Jonathan Dayton y Valerie Faris

Prey – Dan Trachtenberg

Mejor programa de variedades de entrevistas

The Daily Show With Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live!

Late Night With Seth Meyers

The Late Show With Stephen Colbert

The Problem With Jon Stewart