Con Pedro Pascal como protagonista: dan a conocer avance de la segunda temporada de The Last of Us

Se viene la segunda temporada de The Last of Us, y las expectativas son altas. La exitosa serie protagonizada por Pedro Pascal, por la que obtuvo su primera nominación al Globo de Oro en 2023, ya anuncia su segunda entrega, con un adelanto de imágenes que encendió las redes sociales y la ansiedad de los fanáticos.

La breve secuencia, parte del anuncio de próximos estrenos de MAX, muestra nuevamente a Pascal como Joel y a su inseparable compañera Ellie, interpretada por Bella Ramsey. Además, introduce nuevos personajes que seguro darán que hablar: Jeffrey Wright como Isaac, Isabela Merced como Dina y una misteriosa mujer, interpretada por Catherine O’Hara.

Míralo aquí: