Conoce el servicio con que Apple se enfrentará a Netflix

Apple está listo para hacerse parte de la creciente competencia de televisión por streaming, que actualmente está ampliamente dominada por Netflix. La empresa estadounidense espera remecer el mercado con una millonaria inversión y una atrevida estrategia de suscripción.

Se estima que la marca fundada por Steve Jobs arriesgará US $4.200 millones en programación original para el año 2022, de los que ya ha invertido unos US $1.000 millones durante este año. Sin embargo, el presupuesto, aunque millonario, se queda atrás frente a los US $6.800 millones anuales que gasta Netflix y la inversión de US $8.300 millones en contenido original de Amazon, según informa The Guardian.

Esta ofensiva de Apple contempla el fichaje de nombres destacados en el mundo del cine, como lo son el actor Josh Gad (Frozen), el director Damien Chazelle (La La Land) y la actriz Jennifer Aniston.

Asimismo, la estrategia de la compañía con sede en Cupertino incluye una llamativa apuesta en cuanto a las suscripciones: sería gratis para quienes posean un dispositivo Apple, ya sea iPhone, iPad, Apple TV o un ordenador Mac. Mientras que para los que cuenten con otros sistemas operativos habrá un costo por suscripción mensual, el cual todavía no se conoce.

“Apple está claramente buscando darle valor a su famoso jardín protegido en el mundo iOS, tanto para retener a usuarios frente a una posible migración a Android como para atraer a otros, y aquí no lo está haciendo con tecnología, sí con contenido. Además ese contenido y la repercusión que pueda tener, le permite agregar mayor valor a la marca. Además podría ser una puerta de entrada para potenciar su estrategia de contenidos de cara a otro tipo de negocios”, explica Manu Chatlani, director ejecutivo de la agencia digital Jelly, que asesora a la marca de la manzana.

Otra de las ofertas con que Apple pretende conquistar a los usuarios, estaría la posibilidad de acceder a estrenos a solo dos o tres semanas después de haber aparecido por primera vez en los cines. Lo que se sumaría a un catálogo con series, programas de televisión originales, servicios de música y artículos de revistas.

