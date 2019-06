Huawei dejará de producir 30 mil millones de dólares tras veto de EE.UU.

Ren Zhengfei, CEO y fundador de Huawei, confirmó el importante impacto que tendrá el bloqueo de Estados Unidos y pronosticó que su firma no podrá alcanzar los objetivos planeados para este año.

“En los próximos dos años, creo que reduciremos nuestra capacidad. Nuestros ingresos se reducirán en alrededor de 30.000 millones de dólares en comparación con las previsiones, por lo que nuestros ingresos por ventas este año y el próximo serán de alrededor de 100 mil millones de dólares”, comentó el líder de la tecnológica china, que el año pasado tuvo ingresos por unos 104.160 millones de dólares, lo que significó un crecimiento del 19,5% respecto a 2017.

Esta es la primera vez que Huawei pone números oficiales al impacto que tendrá en su facturación el bloqueo del gobierno de Donald Trump. Sin embargo, pese a lo abultado de la cifra, Zhengfei aseguró que “la compañía seguirá siendo fuerte”.

“En 2021, recuperaremos nuestra vitalidad y continuaremos brindando nuestros servicios a la sociedad humana”, dijo el fundador de la compañía, quien también explicó que “no se reducirá el gasto en investigación y desarrollo a pesar del impacto esperado en las finanzas de la compañía”.

Desde la firma china tampoco pretenden reducir sus relaciones con proveedores tecnológicos norteamericanos. Ren Zhengfei aseguró estar “determinado en trabajar y colaborar con compañías estadounidenses, pese a que haya partners que puedan cambiar su posición”. De hecho, según publica Reuters, fabricantes como Qualcomm o Intel estarían presionando al gobierno de Trump para finalizar el bloqueo a Huawei.

Estas reacciones tienen que ver con lo complejo del bloqueo, como lo describió Zhengfei: “No esperábamos que nos atacaran en tantos aspectos. No podemos obtener suministro de componentes, no podemos participar en muchas organizaciones internacionales, no podemos trabajar en estrecha colaboración con muchas universidades, no podemos usar nada con los componentes de los EE. UU. Y ni siquiera podemos establecer conexión con redes que usan dichos componentes”.