Bandas y canciones que Tarantino desempolva en “Había una vez en… Hollywood”

Este jueves se estrena en Chile la novena película de Quentín Tarantino “Había una vez en… Hollywood”, protagonizada por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie. Y, como era de esperar, la música es una parte esencial de esta cinta que se desarrolla en los años 60. Bandas desaparecidas y canciones olvidadas aparecen entre las 31 pistas que componen la banda sonora de lo nuevo del director de “Pulp Fiction”.

The mamas and the papas: Algo más que sonido

Esta banda neoyorquina de folk rock, símbolo del movimiento contracultural de los 60 en Estados Unidos, está muy presente en esta nueva película de Tarantino. Sus integrantes Michelle Phillips y Cass Elliot aparecen en una escena encarnadas por actrices y en el transcurso de la cinta suenan sus canciones “Straight shooter” y “Twelve thirty (young girls are coming to the canyon)”, además de un cover de “California dreamin’”.

Simon & Garfunkel: Un éxito que trasciende

Su canción “Mrs. Robinson” ya es un clásico de clásicos tanto a nivel radial como en el cine. En esta película Tarantino la reproduce como parte de la programación de la radio KHJ, famosa emisora de Los Angeles que escuchan los protagonistas. La canción ya había aparecido antes en la cinta “El graduado”.

Paul Revere & The Raiders

El grupo formado por el tecladista Paul Revere a fines de los 50 y de gran éxito en Estados Unidos en los 60 es el favorito del personaje Sharon Tate (Margot Robbie). En la película se pueden escuchar las canciones “Good thing” y “Hungry”.

El toque latino de José Feliciano

En 1968, el artista puertorriqueño lanzó el álbum “Feliciano!” con versiones de temas de The Doors, Gerry & the Pacemakers, The Beatles y The mamas and the papas. Con un cover de estos últimos (“California dreamin’”) se hace presente en “Había una vez en… Hollywood”.

Dos covers de Deep Purple

El grupo británico aparece con dos covers: una versión de “Hush”, de Joe South, y “Kentucky woman”, de Neil Diamond. Ambas grabadas junto a su primer cantante, Rod Evans, antes de que tuvieran su formación más clásica.