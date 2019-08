Una selección con las novedades más interesantes que trae Netflix para septiembre

Series

The Politician (27/09/2019)

Payton sabe desde niño que un día será presidente. Pero primero deberá sortear el panorama político más traicionero de todos: la escuela.

El espía (06/09/2019)

Esta serie dramática cuenta la impresionante historia verdadera del espía más prominente de Israel, Eli Cohen, quien se infiltró en el gobierno sirio en los años sesenta.

The Good Place: Temporada 4 (27/09/2019)

Debido a un error, la egocéntrica Eleanor Shellstrop llega al cielo. Decidida a quedarse, intenta convertirse en una mejor persona.

Skylines (27/09/2019)

Un productor de hip-hop se sumerge en el crimen organizado después de que el hermano mafioso del dueño de la discográfica vuelve del exilio a reclamar su parte.

How to Get Away with Murder: Temporada 5 (01/09/2019)

Lo turbio de la política, las apelaciones del grupo de Annalise, los secretos que emergen y un incidente fatal los involucra a todos en una investigación de asesinato.

Pose: Temporada 1 (28/09/2019)

Nueva York, 1987: el ícono de la cultura ball LGBTQ Blanca abre su propia casa, y pronto recibe a un talentoso bailarín y a una trabajadora sexual enamorada de un yuppie.

Películas

Fragmentado (23/09/2019)

Un hombre con múltiples identidades secuestra a tres chicas, que deben encontrar el modo de escapar antes de que se apodere de él su más reciente y peligrosa identidad.

Dirty Dancing (01/09/2019)

Mientras pasa un verano en familia en las montañas Catskill, “Baby” Houseman, una joven de 17 años, se enamora del liberal instructor de baile del lugar.

Entre dos helechos: La película (20/09/2019)

El presentador Zach Galifianakis se lanza a la carretera en busca de famosos a los que entrevistar en su programa de bajo presupuesto “Between Two Ferns”.

Documentales

Bill Gates bajo la lupa (20/09/2019)

Bill Gates, cofundador de Microsoft, se sincera sobre su infancia, su trayectoria y su pasión por mejorar las vidas de las personas en países en vías de desarrollo.

The Chef Show: Volumen 2 (13/09/2019)

El guionista, director y amante de la comida Jon Favreau y el chef Roy Choi hablan sobre comida dentro y fuera de la cocina junto con chefs reconocidos y celebridades.