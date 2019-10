Estado de Emergencia: Cómo funcionará el comercio y qué eventos fueron suspendidos

El Estado de Emergencia decretado por el presidente Sebastián Piñera tras la movilizaciones del viernes para las provincias de Santiago y Chacabuco, implica una serie de restricciones detalladas en general por la Carta Fundamental.

Según el texto se pueden restringir la libertad de locomoción y reunión, a decisión de las autoridades competentes, en este caso, el Jefe de la Defensa Nacional, General Javier Iturriaga.

Respecto del funcionamiento del transporte público, Metro anunció que todas las estaciones estarán cerradas hasta el lunes “debido a los graves destrozos que impiden contar con las condiciones mínimas de operación”.

Ante esto, Transantiago informó que reforzarán la cantidad de buses con 300 vehículos de apoyo.

El la primera rueda de prensa, el General Iturriaga detalló que la apertura del comercio “depende de cada dueño, son comercios particulares por lo que no tenemos regulación sobre eso”.

Ante esto, desde la Cámara de Comercio de Santiago se detalló que la indicación es que cada recinto abrirá en la medida que lo permita la situación de su infraestructura.

Desde la cadena Mall Plaza informaron que todos sus recintos abrieron y están funcionando con normalidad. Por su Costanera Center, incluido su cine, el que funcionará hasta su horario habitual de 22.00 horas.

Asimismo, Cinemark anunciaron que sus cines tendrán función normal desde las 12.00, con excepción del ubicado en el Mall Plaza Oeste, el cual está temporalmente cerrado por operaciones desde hace algún tiempo.

A través de su página web, Supermecados Lider informaron cuáles serán los locales que estarán abiertos durante esta jornada.

Por su parte, la cadena Santa Isabel, señaló que todas sus tiendas están abiertas, las cuales cierran en horarios diferentes de acuerdo a su sector, entre las 21.30 y 22.00 horas.

Durante la noche la ANFP anunció la suspensión de todas las competencias de fútbol profesional, incluyendo al partido entre Universidad Católica y Colo Colo. Al respecto, Iturriaga anunció que se iba a evaluar una decisión final en una reunión con dirigentes y carabineros.

Los partidos que se suspenderán este fin de semana en la Región Metropolitana son: Palestino vs. Unión Española;

Audax Italiano vs. Cobresal;

Magallanes vs. Cobreloa;

Melipilla vs. Copiapó;

Universidad Católica vs. Colo Colo, y

Universidad de Chile vs. Everton.

