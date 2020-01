La UE prepara los últimos detalles para la salida de Reino Unido: ¿Qué pasará después?

Reina Isabel II aprobó el jueves la ley para ejecutar el Brexit este 31 de enero. Este proyecto fue elaborado por el gobierno de Boris Johnson, el primer ministro que ganó las legislativas en diciembre de 2019, quien se había comprometido con cumplir la salida del país “a toda costa”. Con esta aprobación de la legislación por la monarca, el país inglés se convertirá en el primero en abandonar el bloque, poniendo fin a 47 años de relación.

Fueron tres años de negociaciones que finalmente llegarán a su fin la próxima semana. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el titular Consejo Europeo, Charles Michel, firmaron este viernes el acuerdo de Brexit para su ratificación por el Parlamento Europeo el próximo miércoles 29 de enero. Tras esto, el próximo jueves 30 de enero, los diplomáticos de los estados miembros de la UE aprobarán el acuerdo por escrito, asegurando la salida definitiva de Gran Bretaña el 31 de enero a la medianoche.

.@eucopresident Charles Michel and I have just signed the Agreement on the Withdrawal of the UK from the EU, opening the way for its ratification by the European Parliament. pic.twitter.com/rEqnUnJA2E

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2020