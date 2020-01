Tras la salida Hamilton y Narea del Partido por la Dignidad: ¿Cómo quedan conformados los conglomerados instrumentales?

Tras nueve días de la inscripción del Partido por la Dignidad fundado por uno de los denunciantes de Karadima, James Hamilton junto al ex miembro de Los Prisioneros, Claudio Narea, ambos tomaron la decisión de renunciar por problemas de “incompatibilidad ética”.

Narea manifestó que se había unido porque “vi caras que me parecían confiables, creíbles (…) También hay gente que podría hacer mal uso de esto, los típicos operadores políticos son nefastos”.

Pese a la salida de Hamiltton y Narea, el partido continuará encabezado por la periodista María Olivia Monckeberg, el abogado especialista en Derechos Humanos Luis Toro, la abogada constitucionalista Grace Schmidt, el músico Ricardo “Farfán” Venegas, de Quilapayún, el filósofo Gonzalo Rovira, y los escritores Roberto Rivera y Diego Muñoz.

El Partido por la Dignidad fue inscrito el pasado 20 de enero ante el Servel como una colectividad de carácter instrumental que busca que sus representantes puedan convertirse en miembros de la Convención Constitucional en la opción “Apruebo” para el plebiscito que se llevará a cabo el 26 de abril.

Por su parte, Hamilton expresó que “vamos a seguir dando la pelea, pero en un territorio lindo, limpio, con ganas”. Ambos anunciaron que se encuentran preparando la creación de un nuevo partido llamado “Con Todxs”, para esto necesitan volver a reunir las firmas necesarias.

Ante esto, Narea aseguró que el partido no le parecía confiable y es por esa razón que opto por salir de este junto a Hamilton.

Hay gente dentro del Partido Por La Dignidad que no nos parece confiable. Por eso nos fuimos junto a @JamesHamiltonCL No a los operadores políticos. Imposible cambiar las cosas si no lo hacemos con transparencia. Se viene el nuevo partido “Con Todxs”.

— Claudio Narea (@claudionarea) January 29, 2020