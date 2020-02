¿Debería preocuparnos todo lo que sabe Amazon de nosotros?

El sitio Amazon, fundado por Jeff Bezos el 5 de julio de 1994, fue una de las primeras compañías en vender productos a través de internet y ha convertido a su creador en la persona más rica de todo el mundo. Hoy en día se ofrecen distintos tipos de mercancías como CD de música, videojuegos, aparatos electrónicos, ropa, muebles y comida, entre otros.

La empresa desarrolló un asistente virtual por voz llamado Alexa el cual se utiliza por altavoces inteligentes de la misma compañía, con el cual puedes controlar desde las luces de tu hogar hasta una aspiradora inteligente. El editor de Tecnología de la BBC, Leo Kelion, contó su experiencia como un gran usuario de Amazon y relevó la información que tenía el sitio web de él y su familia.

Existía una base de datos que contenía transcripciones de 31.082 interacciones que había tenido la familia de Kelion con Alexa. También incluyeron audios de algunas grabaciones. La hija del editor había solicitado 48 veces la canción Let It Go de la película de Disney, Frozen, mostrando el fanatismo de la menor. Además, había otro archivo que revelaba 2.670 búsquedas de diversos productos que se habían realizado en el sitio web durante el 2017.

El archivo revelaba desde que dispositivo se estaba buscando, la ubicación geográfica del usuario, cuantos artículos se buscaron y cuantas veces se hizo clic en una mercancía.

Cada vez son más las personas que optan por comprar diversos productos en línea por este tipo de plataformas. El estudio realizado porGfK Chile y Mercado Libre muestra que 8 de cada 10 chilenos han comprado algo online en los últimos seis meses. Amazon es uno de los sitios que visitan los chilenos a la hora de querer comprar algo desde un computador hasta un dispositivo móvil.

Para ser usuario de estos sitios, las personas se tienen que crear un perfil y poner datos personales, como nombre, dirección, correo, número telefónico, etc. Muchos no le toman el peso a esto, pero al estar desde internet, la información se va recopilando y estás páginas comienzan a obtener una gran cantidad de datos de consumidor.

Amazon como recolector de datos

El editor, Leo Kelion, realizo este trabajo como parte de un programa en el que se encontraba trabajando, en el cual traza el ascenso de Amazon como recolector de datos.

“Sucede que venden productos, pero son una compañía de datos. Cada oportunidad para interactuar con un cliente es otra oportunidad para recolectar datos”, aseguró James Thomson, uno de los ex ejecutivos entrevistados.

El fundador, Jeff Bezos, manifestó que la prioridad de Amazon es “descubrir lo que (los clientes) quieren, lo que es importante para ellos”. A medida que la empresa crece y se expande, la cantidad de datos que se recopilan son mayores, haciendo que el creador tenga una “obsesión por los clientes”.