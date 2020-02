Fiscal de Estados Unidos denuncia supuesto espionaje de Google

El Fiscal General de Nuevo México (EE.UU.), Hector Balderas, presentó un documento en el que demanda a Google por supuesto espionaje a millones de familias norteamericanas. Así lo publicó hoy el diario español El Mundo.

El funcionario estadounidense acusó la recopilación de una serie de datos personales, como la ubicación geográfica, sitios web frecuentados, búsquedas, vídeos de Youtube, contactos, grabaciones de voces, contraseñas y otro tipo de datos sobre su comportamiento.

El documento norteamericano acusa espionaje con “propósitos deliberadamente oscuros”, debido a la recopilación de datos de menores de edad.

Según la denuncia, la acción de Google vulneraría varias leyes federales y estatales. Incluso, el texto advierte el robo de información privada a través de la plataforma Google for Education, un servicio destinado a estudiantes de enseñanza básica, media y universitario, que funciona como un campus virtual e incluye correo, Word, Power Point, Excel, entre otros.

Varios colegios en España utilizan este sistema, incluso los establecimientos hacen publicidad de la asociación que tienen con Google como un sinónimo de excelencia para atraer a más alumnos. En Estados Unidos, casi la mitad de los colegios del país utilizan este sistema.

Supuesto espionaje sistemático

“A pesar de que Google Education se promociona a colegios, padres y estudiantes como una herramienta educativa gratis, el uso de Google Education y otros productos del servidor tienen unos coste muy real que Google oculta a propósito“, añadió el fiscal.

Además, manifiestó que “Google ha estado haciendo declaraciones y promesas para convencer a padres, profesores y personal escolar de que la empresa se toma muy en serio la privacidad de los estudiantes y que solo recoge datos relacionados con la educación de su plataforma. Además, Google ha anunciado y prometido públicamente que nunca minaría los datos de los estudiantes para fines comerciales”.

Estas promesas también las nombra la empresa en su versión para España. Hector Balderas, añadió en el texto que Google ha roto esas promesas y ha “engañado deliberadamente a padres y profesores sobre su compromiso con la privacidad”.

La relación de los perfiles

El fiscal de Nuevo México afirmó, además, que la empresa puede relacionar los perfiles de los niños y toda la información que estos tienen con las cuentas de sus padres.

“A los estudiantes se les anima a conectarse a sus cuentas de Google Education en el buscador de Chrome los ordenadores personales de sus familiares. Cuando lo hacen, existe una opción para encender Google Sync y asociar el uso de datos de Chrome de la familia con el perfil de estudiante de Google Education, que asocia todavía más datos a su perfil de estudiantes”, decía el texto.

La respuesta de Google

Luego de la publicación de este artículo, Google España se puso en contacto con El Mundo para responder las acusaciones que realizó del fiscal norteamericano.A través de un comunicado, la empresa desmintió la información.

“Estas alegaciones parten de hechos que no son ciertos. GSuite for Education permite a los colegios controlar el acceso a cuentas, y les requiere que busquen el consentimiento paterno cuando sea necesario. No utilizamos información personal de usuarios en las escuelas primarias y secundarias para fines publicitarios. Los colegios son los que al final deciden cómo sacarle el máximo provecho a Google for Education en sus aulas, y estamos comprometidos a trabajar con ellos”, agregó la multinacional en un comunicado.