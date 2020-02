10 Series para ver en Amazon Prime

La mayoría conoce Netflix y el catálogo de series que tiene para ofrecernos. Sin duda alguna, es hoy en día el servicio más popular de streaming de series y películas. A pesar de esto, existen muchas otras plataformas que quizás son menos conocidas pero aún así nos ofrecen una interesante lista de títulos. Un ejemplo de esto es Amazon Prime Video, el portal de largometrajes de la compañía del hombre más rico del mundo, Jeff Bezos.

Aunque todos podamos conocer Amazon, quizás no tanto el catálogo de su servicio de streaming. Por lo mismo, acá puedes revisar una lista con series que puedes encontrar en la plataforma:

Mr. Robot

Creada por Sam Esmail y protagonizada por Rami Malek, la ya finalizada serie se emitió por primera vez en el 2015 y ha ganado múltiples reconocimientos. Entre ellos, está el Globo de Oro a la mejor serie de Drama y un Peabody Award.

La serie sigue a Elliot Alderson (Malek), un ingeniero de seguridad que sufre de un trastorno antisocial. De día, trabaja para una corporación masiva pero, de noche, se dedica al hackeo motivado por el activismo y el deseo de proteger a sus cercanos.

Este thriller cibernético roza las implicancias éticas de la tecnología moderna, así como la vulnerabilidad de las empresas y personas frente a los datos que comparten a través de la red.

Homecoming

Protagonizada por Julia Roberts y creada por Eli Horowitz y Micah Bloomberg, la serie cuenta la historia de Heidi Bergman, una trabajadora de una agencia del gobierno. Y, por otro lado, toca una historia aparte de un soldado que quiere recuperar su vida de civil común y corriente.

Este show se emitió por primera vez en 2019 y es un thriller psicológico basado en el podcast del mismo nombre de Gimlet Media. Hasta la fecha, esta serie ha recibido nominaciones a tres Globos de Oro, incluido a la Mejor Serie de Drama.

The Marvelous Mrs. Maisel

Rachel Brosnahan protagoniza a Miriam “Midge” Maisel en esta comedia de los años 50. Acá, Brosnahan cumple el papel de una ama de casa que quiere convertirse en comediante luego que su esposo la dejara sin previo aviso.

Pero las habilidades de Midge no están listas todavía para lanzarse al escenario, es por esto que Susie Myerson (Alex Borstein) decide asistirla con la esperanza de modelar un posible diamante en bruto.

Cabe destacar también que la serie obtuvo un Golden Globe por la mejor comedia o serie musical para su temporada debut. Asimismo, Brosnahan se ganó la estatuilla por mejor actriz en una comedia musical.

A Very English Scandal

Hugh Grant y Ben Whishaw protagonizan esta miniserie de drama producida por la BBC. Emitida en 2018 y con tan solo 3 episodios, la serie cuenta en tres horas este relato ambientado en Londres de los años 60, donde el político Jeremy Thorpe inicia una relación amorosa con un hombre joven, desatando un escándalo mediático nunca antes visto.

Dada su actuación, Whishaw ganó el Globo de Oro por su papel como uno de los miembros de la relación.

Bosch

Esta serie es un thriller de crimen basado en una serie de novelas de Michael Connelly. Acá, el actor Titus Welliver interpreta al detective Hieronymus “Harry” Bosch. La historia se lleva a cabo en la ciudad de Los Ángeles, y se caracteriza tener un tono sombrío.

La serie tiene un ritmo lento pero a la vez caótico, para muchos puede ser considerada como una de las mejores series policiales modernas.

The Man in the High Castle

Parte de esta serie está basada en la novela lanzada en 1962 The man in the High Castle, de Phil k. Dick. Esta serie se estrenó en el 2015, y su primer capítulo piloto se transformó en el más visto en Amazon Prime Video.

La serie está basada en el año 1962, y habla sobre cómo el Eje de la Segunda Guerra Mundial, Japón y la Alemania nazi, han ganado y controlado a Estados Unidos.

Hanna

Esta serie original de Amazon Prime Video llegó en 2019. Se trata sobre una joven con poderes sobrehumanos a quien la persigue la CIA. Está basada en una película del mismo nombre lanzada en 2011.

La serie fue creada y escrita por David Farr, y dirigida por Sarah Adina Smith. Mientras que está protagonizada por Esme Creed-Miles, Joel Kinnaman, y Mireille Enos.

Fleabag

Fleabag atrajo al público con una de las mejores comedias del 2019, esto pues ganó a la Mejor Serie de Comedia en los Emmy 2019 y Mejor Serie de Comedia o Musical en los Globo de oro 2020.

Protagonizada y escrita por Phoebe Wallace-Bridge, se trata de la historia de una joven londinense que busca superar su depresión y vida aislada. Está fuertemente caracterizada porque los actores interactúen directamente con el espectador de forma constante, creando una interesante relación entre los personajes y el público.

The Wire

Esta es de las series más antiguas en esta lista. Fue emitida en el año 2002 y fue David Simon quien la creó. Se trasmitió desde su primera emisión hasta el 2008 a través de HBO y mantuvo altos números de rating.

Se trata de varios eventos entrelazados que involucran desde las más altas autoridades del gobierno de EE.UU hasta pandillas y grupos más pequeños. Habla sobre del tráfico de drogas que ocurre en la ciudad de Baltimore.

This is Us

Esta serie ha tenido galardones en los Emmy, Sindicato de actores, Globos de Oro, entre otros. Está creada por Dan Fogelman y protagonizada por Milo Ventiniglea, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz y Justin Hartley.

Se trata de los hermanos Kevin, Kate y Randalln y su historia familiar. A través del uso constante de flashbacks, iremos construyendo su historia. Las distintas vidas de cada uno de los hermanos van formando una curiosa relación triple a medida que estos protagonistas crecen, mientras algunos pueden conseguir el éxito, otros se complican más por salir adelante.