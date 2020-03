Cerraron el Museo del Louvre para prevenir más contagios por coronavirus

Desde el domingo 1 de marzo el Museo del Louvre cerró sus puertas hasta nuevo aviso como medida de prevención ante la propagación del coronavirus en Francia. El país europeo es la segunda región con más casos registrados en el continente, sólo antecedido por Italia.

La célebre galería de arte indicó en su cuenta de Twitter:

⚠ An informational meeting on the public health situation linked to #COVID19 prevention measures following the ministerial instructions transmitted by the competent authorities has delayed the opening of the #Louvre on Sunday, March 1.

The museum cannot open at the moment. pic.twitter.com/rmjcN2GORJ

— Musée du Louvre (@MuseeLouvre) March 1, 2020