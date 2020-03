El rap de Ana Tijoux en el acto de campaña de Bernie Sanders

La cantante chilena Ana Tijoux se presentó el domingo 1 de marzo en un acto de campaña del pre candidato presidencial del Partido Demócrata, Bernie Sanders.

Recién llegada desde España, la rapera se trasladó hasta Los Angeles, California, para hacer un pequeño concierto previo a la charla que dio Sanders. En su intervención, la ex integrante de Makiza mezcló palabras en inglés y castellano.

“No queremos más (Donald) Trump, no queremos más (Jair) Bolsonaro en Brasil, no queremos más (Sebastián) Piñera en Chile”, aseguró Tijoux en el escenario. “ Me declaro totalmente antifascista siempre. Ya no queremos más supremacía blanca porque vivimos en un mundo lleno de colores, en nuestros cuerpos y en nuestras pieles, y eso es lo más lindo que tenemos como pueblo”, agregó.

Además, pidió a los demócratas: “Si mañana tienen la presidencia, no queremos más guerra, no en el nombre de ninguna economía”, para luego dedicar su canción Somos Sur “al pueblo de Wallmapu, al sur de Chile, y a la gente palestina”.

El encuentro reunió a cerca de 25 mil personas y se realizó a dos días del Súper Martes, jornada en que se realizarán elecciones en 14 estados para elegir el candidato demócrata que se presentará para la carrera presidencial. California se presenta como esencial ya que es el estado más grande de Estados Unidos.

En la jornada también participó el actor Dick Van Dyke, la comediante Sarah Silverman y Chuck D, líder de la banda de rap Public Enemy.

Thank @anatijoux for joining us tonight and telling your story.

Our stories are more powerful than the global oligarchy’s money.

Together, we’re building class solidarity stronger than the 1%s https://t.co/ssj1liVF9F pic.twitter.com/kWM1rzkKzD

— People for Bernie (@People4Bernie) March 2, 2020