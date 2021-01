Ahora Bernie Sanders vende poleras con su meme ¿por qué?

Luego de convertirse en viral por su “participación” en el cambio de mando estadounidense, el senador por Vermont Bernie Sanders, empezó a vender productos estampados con su imagen sentado, con mitones en sus manos y su pose intentando sobrellevar los cerca de 5° celcius que había en en ese momento, en una colección llamada “Chairman Sanders”.

Poleras y polerones son parte del “merchandising” que ofrece y que tiene como objetivo apoyar a personas mayores en el estado que representa y los que tienen un valor que varía entre los 19 a los 32 mil pesos por prenda.

“Lo que estamos haciendo aquí en Vermont es vender polerones y camisetas a todo el país y todo el dinero que se recaudará —que espero sean un par de millones de dólares— se destinarán a programas como Meals on Wheels que alimentan a personas mayores de bajos ingresos”, explicó Sanders al programa “State of the Union”, de CNN. “Así que, en realidad, resulta ser algo bueno y no sólo divertido”.