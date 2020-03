La misteriosa aparición de una isla en la Antártida

En el mes de febrero se descubrió una isla desconocida en la Antártida por un grupo de investigadores que navegaba la bahía de Pine Island. Este descubrimiento tiene grandes implicancias científicas y gran importancia en la comunidad científica internacional. La revista Nature explica que podría tratarse de una prueba de lo rápido que está cambiando el continente por el cambio climático.

Durante el viaje, la tripulación se percató que estaban viendo una isla completamente nueva que no aparecía en ningún mapa. Julia Wellner, geóloga marina de la Universidad de Houston que dirigía la expedición, afirmó que “hubo una conmoción cuando todos a bordo se apresuraron a ver el afloramiento rocoso cubierto de hielo”.

El equipo nombró el lugar como Isla de Sif, en honor a una diosa nórdica asociada con la Tierra. Luego de escoger el nombre, se comenzó a pensar rápidamente en las implicaciones científicas del hallazgo.

La responsable de la noticia publicó en su cuenta de Twitter sobre el descubrimiento, asegurando que “cada viaje de investigación es especial, pero descubrir tierras nuevas es cosa de libros de historia”.

Every research trip to the Antarctic is special, but finding new land is the stuff of storybooks. Read more about the newly discovered island — and what it means for climate research — in my latest for @NatureNews https://t.co/4Dzsh77Io7

— Giuliana A. Viglione, Ph.D. (@GAViglione) February 21, 2020