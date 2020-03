Para no encandilarse en la noche: La esperada llegada del modo oscuro en Whatsapp

El vídeo publicado en Youtube, muestra a personas en diferentes situaciones utilizando Whatsapp durante la noche, provocando molestias en los sujetos por lo fuerte del brillo y lo blanco qué es.

Con el mensaje “Hola oscuridad”, el vídeo muestra la felicidad de tener esta nueva función, todo esto acompañado por la canción “The Sound of Silence” de Simon y Garfunkel, con su famosa línea “hello darkness, my old friend” (hola oscuridad, mi viejo amigo).

Este modo oscuro ya se encuentra disponible en varias aplicaciones y sistemas operativos, que te permite pasar de un fondo blanco a uno negro y un display nocturno, con tonos negros y grises además de tipografía más amarilla y rosada. Este cambio reduce la fatiga visual de los usuarios y es menos perjudicial cuando uno quiere revisar el celular durante la noche.

Cabe destacar que hace un par de meses se difundió una investigación de la Universidad de Manchester en la que se concluyó que la luz azul no sería tan perjudicial para los patrones de sueño como se creía.

Utilizar luces tenues y tonalidades frías durante la noche y otras más cálidas en el día, puede ser un método más beneficioso para la salud. Los expertos aseguraron que el atardecer es más oscuro que la luz diurna, considerando que el reloj biológico se basa en características para determinar los momentos de sueño o vigilia. Es por eso que se determina que el uso del azul en la noche sería más beneficioso.

¿Cómo activar el modo oscuro en WhatsApp?

Para cambiar la aplicación al modo nocturno, hay que ingresar la WhatsApp, ir a la opción de Ajustes, entrar a Chats y luego ir a Temas. Allí hay que seleccionar la opción que dice Oscuro. En los usuarios de Google Pixel 3, con Android 10, el servicio de mensajería instantánea permite vincular este modo con el del sistema.