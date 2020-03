El humor para combatir el miedo al coronavirus

Paraliza, acelera el corazón, eriza los pelos y seca la boca. Pocas sensaciones pueden haber más desagradables que el miedo. Muchas veces, es una emoción racional y natural que nos mantiene alejados de potenciales peligros. En esos casos, es sano sentir miedo y preocupación. Pero muchas veces el miedo no nos deja funcionar con tranquilidad y cuando se transforma en pánico colectivo, afecta a multitudes.

La venta de mascarillas, por ejemplo, ha aumentado de forma considerable. Son varios los proveedores que acusan una OMS recomienda sólo hacer uso de estos artículos en caso de presentar síntomas del virus, diciendo que hay que “evitar el derroche innecesario de recursos valiosos y el uso indebido”. Este ha sido el caso de la paranoia que ha generado poco a poco el Covid-19.. Son varios los proveedores que acusan una demanda excesiva de este producto . Lo peor es que esto ocurre aún cuando larecomienda sólo hacer uso de estos artículos en caso de presentar síntomas del virus, diciendo que hay que

Alexandre López-Borrull, experto en comunicación científica de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), a “Es un tema que afecta a la salud, nace en la otra punta del mundo, lo que genera desconfianza con la información oficial, y la mayoría de la población no es experta con el tema”. Una de las razones por las que el coronavirus genera miedo, es por como comentó, experto en comunicación científica de la Universitat Oberta de Catalunya, a La Vanguardia

¿Cómo combatir el miedo?: Tenemos que encontrar la risa

Para muchos, no hay remedio más efectivo en contra del temor que reírse. Pero esto no es sólo una creencia popular, pues hay estudios científicos que lo validan. Según científicos de la Universidad de Navarra, son tantos los beneficios que entrega la risa que se ha podido demostrar que quienes suelen reír mucho viven, aproximadamente, 4 años y medio más que quienes no.

Lee Berk, uno de los autores de la investigación, señaló que “incluso saber con anterioridad que uno participará en un acontecimiento positivo reduce las concentraciones de las hormonas del estrés en la sangre, y aumentan las que contribuyen a la relajación”. Un estudio de la Universidad de California presentado en la reunión de la Sociedad de Neurociencias, en Florida, señala que la risa puede aumentar las concentraciones de endorfinas y otras hormonas inductoras de placer y relajación., uno de los autores de la investigación, señaló que

Cuando sentimos estrés y presión, vemos alteraciones en nuestra química corporal. Por ejemplo, existe un aumento de cortisol, la “hormona del estrés”. Sin embargo, al reír con regularidad nuestro cuerpo regula estos desniveles hormonales, ayudándonos a sentir mayor tranquilidad.

“Reírse tiene beneficios incuestionables: nos lleva a segregar endorfinas, lo que disminuye el dolor, y aumenta la oxitocina, que favorece la felicidad. Esto hace que aumente nuestra autoconfianza y nos sintamos más capaces y poderosos para responder a la adversidad, lo que redunda en nuestra salud”, explicó la psicóloga Laura Chica a El País

Esta serie de estudios científicos y comentarios de profesionales aseguran los múltiples beneficios que tiene el reírse aún en situaciones de estrés, temor e, incluso, caos colectivo.