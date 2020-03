Coronavirus: Respuestas a las preguntas más frecuentes

Todos sabemos a esta altura sobre la pandemia y los peligros del coronavirus. Sin embargo, ante tal catástrofe mundial, mucho espacio hay para el pánico y poco para las respuestas. Es por esto que lo mejor siempre es informarse y estar claros sobre qué es exactamente este microscópico enemigo que estamos combatiendo.

¿Qué es el Covid-19 y dónde se originó?

El también llamado coronavirus es una enfermedad infecciosa respiratoria, similar a la influenza. Es parte de una familia de coronaviruses (llamada de esta forma) y, entre estos, se encuentran varias enfermedades como el resfriado común. Y, dentro de las más recientes, se encuentra el SARS, el MERS y, más recientemente, el Covid-19. Este se reportó por primera vez en la ciudad de Wuhan, China. Sin embargo, a pesar de todas las especulaciones que ha habido —entre ellas, que provino de un mercado mojado del sector— ,todavía no se sabe muy bien cómo inicio.

¿Cuáles son los signos y síntomas? Desde el Ministerio de Salud se asegura que la mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación del COVID-19 oscila entre 1 a 14 días. En cuanto a los signos de estar contagiado, estos son muy similares a un gran rango de enfermedades comunes, por lo que tener alguno de estos síntomas, no necesariamente significa que se tenga Covid-19. Entre estos síntomas, se incluye la fiebre, tos y, el más peligroso de todo, dificultad para respirar. En caso de presentar alguno de estos malestares, se recomienda ir a urgencias o contactarse con algún servicio médico a través de algún método a distancia. ¿Cómo se transmite? De forma muy similar a la gripe, el coronavirus puede transmitirse de persona en persona. Según señalan científicos, el Covid-19 se traspasa a través de los fluidos que se expulsan ya sea por la nariz o la boca. Es decir, si alguien infectado tose, estornuda o habla cerca de otra persona, es posible que expulse gotitas infectadas que después alguien más ingiera o respire. Es importante señalar también que el virus no se trasmite por la piel. ¿Cómo puedo protegerme a mí y a otros? Lo crucial es mantener una buena higiene y salir o concurrir lugares públicos lo menos posible. Es importante cubrirse con pañuelos o el antebrazo cuando vayamos a estornudar o toser, nunca con la mano. Asimismo, expertos recomiendan lavarse las manos por al menos 20 segundos con abundante agua y jabón, llegando a todos los lugares posibles —incluyendo uñas y la parte dorsal de la mano—. Estos lavados tienen que realizarse siempre antes de comer o manejar comida, usar el baño, toser, estornudar, cuidar a gente enferma, salir a la calle, etc. Aquí cómo desinfectar superficies:

¿Sirve llevar guantes y mascarillas desechables? Estos no sirven. y es que, según señaló Luisa Durán, infectóloga de Clínica Las Condes, a Paula: “La gente no sabe usar las mascarillas y mucho menos los guantes. Creen que estos son un protector y usan sus manos de manera normal. Si te tocas la cara con los guantes para arreglarte la mascarilla, por ejemplo, ya puedes estar contagiado. El llamado es que el infectado se tenga que cuidar y respetar el aislamiento, y no comprar estos elementos hasta agotarlos. Los médicos hemos insistido todo el tiempo con el lavado de manos porque es realmente la mejor manera de evitarlo. Si no se tiene cómo, hay que usar alcohol gel, pero un máximo de tres veces seguidas ya que después se crea una capa que es lo mismo que estar sin nada”. ¿Hay alguna terapia, vacuna o medicina que ayude a prevenir/curar el Covid-19? La respuesta es, por ahora, no, Sin embargo, se encuentra siendo investigado.

¿Puede reincidir el virus en alguien que se ya infectó?

Luisa Durán afirma que aún no es algo que esté muy claro: “Hay un caso que se está investigando en el que no se sabe si fue una reactivación o una reinfección. Hasta ahora, se dice que es poco probable que de más de una vez ya que los virus, en general, no se repiten uno tras otro. Lo peligroso es que una persona sí pueden contraer dos virus diferentes seguidos, por ejemplo el Covid-19 y la influenza, o, peor aún, al mismo tiempo. La realidad es que no hay certezas absolutas aún respecto de este coronavirus, porque es una noticia en permanente desarrollo”.

¿Cómo se ven afectados los niños?

Según señala la CDC del departamento de salud del gobierno de los Estados Unidos, todo parece indicar que los niños no tienen un riesgo más alto con el Covid-19 que los adultos. Asimismo, la mayoría de los casos de infectados son gente mayor, aunque también han habido casos de menores contagiados.

¿Qué riesgos corren las embarazadas?

Según Durán, “el riesgo es el mismo que el de una mujer de la misma edad que no lo está, tanto para la madre como para el feto”. Al parecer, todavía no hay documentación que afirme o niege que se pueda trasmitir el virus de una madre a un feto.

¿Cuánto dura el virus en distintas superficies?

Una investigación realizada por los Institutos Nacionales de Salud y universidades de Estados Unidos como la Universidad de California Los Angeles y la de Princeton estimó que el Covid-19 puede llegar a vivir entre dos y tres días en superficies de plástico y acero inoxidable. Mientras que en otras como el cartón, 24 horas y, en el cobre, cuatro. Sin embargo, todo depende de diversos factores, como la temperatura.