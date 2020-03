¿Cómo infecta las células humanas el coronavirus?

Los virus no están vivos ni muertos. No están vivos porque no pueden reproducirse por sí mismos, y no están muertos, porque pueden entrar en las células humanas, secuestrar su mecanismo y replicarse.

El Covid-19 o SARS-CoV-2 es el último de los coronavirus descubiertos hasta el momento, los cuales componen la familia “coronaviridae”. Su nombre deriva del latín corona, el que se refiere a la peculiar forma que tienen estos patógenos bajo un microcoscopio: parecida a una corona solar.

Al menos hay otros seis tipos de coronavirus que se sabe que infectan a los humanos; algunos causan el resfriado común y dos causan brotes: SRAS y MERS.

1.El virus ingresa a una célula vulnerable

El germen entra al cuerpo a través de la nariz, la boca o los ojos, y después, se aferra a las células en las vías aéreas que producen una proteína llamada ACE2.

El virus infecta la célula al fusionar su membrana grasosa con la membrana de la célula. Una vez dentro, el coronavirus libera un fragmento de material genético llamado ácido ribonucleico (ARN).

La membrana lípida del coronavirus contiene tres proteínas: la proteína S permite al virus penetrar en las células, la proteína E es clave para infectar a otras células y la proteína N les permite camuflar el material genético.

2. El secuestro de la célula

Una vez dentro de la célula, el virus empieza a replicar su material genético gracias al mecanismo celular humano, que una vez infectado se pone al servicio completo del patógeno.

El genoma del virus tiene menos de 30.000 “letras” genéticas de longitud. La célula infectada lee el ARN y empieza a producir proteínas que mantienen al sistema inmunitario al margen: aquí se produce la “confusión”.

La célula humana interpreta el ARN viral como propio, y también sigue las instrucciones para replicar el ARN viral como si fuera propio, creando nuevas copias del virus en el organismo.

3. Se propaga la infección