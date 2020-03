¿Cómo reducir, reutilizar y reciclar en cuarentena?

A raíz de la pandemia del coronavirus que hoy afecta a gran parte del mundo, las cuarentenas y aislamientos sociales en distintos países han traído beneficios inesperados, como la lenta pero gratificante recuperación de algunos ecosistemas o la mejora de la calidad del aire en lugares como China.

El cambio climático se había convertido en uno de los temas más comentados antes que la propagación del Covid-19 colmara los noticieros y las redes sociales: pues todavía sigue siendo un asunto urgente de tratar. Entre los hábitos más recomendados para hacer un aporte contra la deforestación y el aumento de la temperatura global, están el incentivo de acciones diarias como el reciclaje, compostaje y la reducción de basura.

No es extraño que debido a la incertidumbre del día a día por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, muchos ciudadanos caigan en malas prácticas como sobre abastecerse comprando cosas o cantidades innecesarias, consumir mayoritariamente alimentos procesados y envasados, o desperdiciar recursos.

Aunque actualmente la mayoría de las empresas que gestionan los residuos y el reciclaje se encuentran con gran parte de sus puntos limpios cerrados y sus servicios suspendidos, existen opciones caseras para seguir ayudando al planeta.

La economía circular, en simples palabras, es un sistema de aprovechamiento de recursos donde las principales acciones cotidianas son la reducción del consumo de cuestiones desechables, la reutilización y el reciclaje de los mismos.

Lo primordial es reducir los residuos. “En segundo lugar, ver cómo podemos reutilizarla, reciclarla y eventualmente, entregarla para algún fin energético”, comenta Hernán Inssen, gerente general y socio fundador de Hope, una empresa chilena de gestión de residuos y reciclaje, valorización y retiro programado.

“Lo mejor que podemos hacer es conocer la cultura cero basura y las distintas estrategias preventivas. El mejor residuo es el que no se genera. Podemos rechazar lo que no necesitamos, reducir y comprar menos, pensar: ¿realmente lo necesito?, alargar la vida útil reparando y reutilizando, para finalmente ver si podemos reciclar o compostar”, es el consejo de Alejandra Kopaitic, co fundadora de @Vayaconsumismo, una iniciativa para incentivar el cambio de los hábitos de consumo y generación de basura.