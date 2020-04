¿Creer o no creer? La CIA libera archivos sobre Ovnis

Diferentes instituciones a lo largo del mundo han hecho un “regalo de cuarentena”, con el fin de hacerla un poco más llevadera para quienes de manera obligatoria o voluntaria, deben estar en sus casas debido al coronavirus. Información, fotografías, libros y cultura en general, han sido liberados para que el mundo completo tenga acceso a ellos.

En este mismo contexto la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) publicó documentos clasificados sobre las investigaciones que se han hecho sobre Objetos Voladores No Identificados (Ovnis) en diferentes países.

Con este mensaje la agencia hace una invitación a empezar una investigación propia, basada en una selección de documentos de finales de los años 40 e inicios de los 50 hecha por ellos mismos, la que está dividida en un top 5 para creyentes y otro para escépticos.

También existen decenas de documentos que van desde la década de 1950 hasta principios de los 90 y recogen relatos sobre acontecimientos sucedidos en Estados Unidos, la URSS, el norte de África e incluso Latinoamérica, en lugares como Argentina y Bolivia.

CIA never shies away from a challenge, even when they seem…otherworldly. #StayHome and learn more about CIA’s investigations into UFOs.https://t.co/OI2kH1UoLP pic.twitter.com/vSvgXVbG8a

— CIA (@CIA) April 1, 2020