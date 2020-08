¿Quién es Kamala Harris?: La candidata que busca convertirse en la primera mujer afroamericana vicrepresidenta de EE.UU.

Tras varias semanas de dudas, finalmente el demócrata Joe Biden eligió la Kamala Harris como candidata a vicepresidenta en las próximas elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos.

Con esta decisión, el postulante a la Casa Blanca despejó una incógnita que había planteado el pasado 15 de marzo, cuando indicó en un debate durante las primarias del partido que, de ser ungido como candidato, elegiría a una mujer para el puesto.

Biden se enfrentará al actual presidente de EE.UU., Donald Trump, en las urnas. Según las encuestas, el demócrata en las últimas semanas se ha mantenido en torno al 50% y ha llegado a tener una ventaja de 10 puntos en algunos momentos, pero el mandatario ha recuperado terreno recientemente.

La parlamentaria de 55 años construyó un alto nivel de conocimiento público a nivel nacional y una reputación de ser una funcionaria dispuesta a enfrentar a sus rivales republicanos, tanto en el Senado como en el gobierno de Trump.

También ha sido una defensora de los intereses y necesidades de las familias negras del país, especialmente durante la pandemia del nuevo coronavirus, por la cual se vieron proporcionalmente más afectadas -al igual que otras minorías como los hispanos- dadas las desigualdades estructurales en el país.

En 2016 Harris llegó al Senado tras larga y exitosa -aunque también cuestionada- trayectoria como fiscal de distrito en la ciudad de San Francisco, y luego como fiscal general del estado de California.

La llegada de la senadora a la elección más importante del país, ha abierto la puerta para que sea la sucesora de Biden, debido a su avanzada edad, para postularse a la Casa Blanca en las elecciones de 2024.

La senadora conoce muy bien a Biden debido a que era cercana a su hijo Beau, quien murió de cáncer en 2015. De hecho, el candidato le dedicó un párrafo a esa relación en el mensaje en el que reveló que sería su compañera de fórmula.

“Cuando Kamala era fiscal general, trabajó mucho con Beau. Yo observé como enfrentaron a los grandes bancos, ayudaron a los trabajadores, y protegieron a mujeres y niños de abusos. Estuve orgulloso entonces, y estoy orgulloso ahora de tenerla como mi compañera de fórmula”, expresa el mensaje.

La entonces candidata a la presidencia contó, conmovida, cómo, cuando era niña, viajaba en uno de los autobuses que llevaban a alumnos negros a barrios blancos.

Cuando la madre de la candidata, Gopalan Harris, una investigadora contra el cáncer de mama, se mudó a Berkeley (California, EE UU) desde Nueva Delhi en 1958, participó activamente en sentadas, manifestaciones y protestas pacíficas contra la guerra de Vietnam junto a su marido, Donald Harris.

Siempre le dijo a sus hijas, Kamal y Maya que “no dejes que la gente les diga quienes son, ustedes son las que le dicen a la gente quienes son”.

De hecho, Gopalan Harris tomó la decisión de criar a sus hijas en un barrio negro de Berkeley para que se vieran a sí mismas como mujeres afroamericanas y se sintieran orgullosas de serlo. También las llevaba cada dos años de viaje a India y cocinaba recetas hindúes para que sus hijas fueran conscientes de dónde venían y estuvieran conectadas a sus orígenes.

Durante su candidatura a la presidencia de EE.UU, Kamala destacó las enseñanzas que le entregó su madre sobre la influencia política del activismo de su familia.

