¿Quién es Kim Yo-jong? : La primera mujer que podría asumir el poder en Corea del Norte

Este lunes, la prensa internacional, basada en las afirmaciones de un diplomático surcoreano, informó que el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, se encuentra en coma y su hermana menor Kim Yo Jong ha tomado control del gobierno por su ausencia.

“Puedo decir que está en coma, pero su vida no ha terminado”, dijo el diplomático surcoreano Chang Song-min a los medios de comunicación surcoreanos en unas declaraciones recogidas por el New York Post. “No se ha formado una estructura de sucesión completa, por lo que Kim Yo-jong está pasando a primer plano ya que no se puede mantener un vacío durante un período prolongado”, dijo.

Aunque no ha sido designada su sucesora de manera oficial, la hermana menor del gobernador norcoreano ha tomado control provisional de los órganos del Gobierno. El supuesto estado de coma de Kim Jong Un viene tras fuertes polémicas y especulaciones sobre su estado de salud, e incluso rumores de que había fallecido.

Sin embargo, esta no es la primera vez en que se especula del estado de salud de Kim Jong-un. En abril de este año, se afirmó que el líder norcoreano se encontraba en estado grave de salud tras una operación, que habría de corazón.

En el caso de que la situación del líder de Corea del Norte sea como informa la prensa internacional, sería la primera vez en 70 años del régimen que una mujer estaría a cargo del país.

¿Quién es Kim Yo-jong?

Nació en 1987 y es la hermana menor de Kim Jong-un, que es cuatro años mayor que ella. Es la única de la familia considerada un aliada cercana y poderosa al líder norcoreano.

Es la hija menor del ex líder, Kim Jong-il, y de su esposa, Ko Yong-hui, quien también fue madre de Jong-un y su hermano Jong-chol, según Michael Madden, experto en Corea del Norte del sitio web 38 North.

Ella y Kim Jong-un vivieron en Berna, Suiza, donde estudiaron en la universidad entre 1996 y 2000. A su regreso a Pyongyang, se sabe que ella asistió a la Universidad Militar Kim Il-sung donde estudió ciencias de computación.

Hay informes no confirmados de que está casada con el hijo de Choe Ryong-hae, quien ha sido un miembro poderoso del partido dirigente y del politburó.

La primera vez que fue vista en un acto público fue en 2010, durante el congreso del Partido de los Trabajadores, donde apareció al lado de su padre.

Kim Yo-jong ha liderado las campañas de propaganda del gobierno y a principios de este mes, fue readmitida como miembro suplente del Politburó del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea.

Incluso, acompañó a su hermano en las cumbres con los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, consignó la agencia Bloomberg.