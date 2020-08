Bancada de la UDI responde a Boric: “Dice que no legisla bajo chantajes, pero perfectamente respaldó a Celestino Córdova cuando amenazó con iniciar una huelga de hambre seca”

En Duna en Punto, el diputado del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric, se refirió al paro que inciarán los camioneros a partir de este jueves, tras el último ataque que terminó con una menor de 9 años herida de bala.

Respecto de esto, el parlamentario aseveró que “ninguna de las normativas por las que han amenazado se puede aprobar rápidamente porque están amenazando de paralizar el país (…)Yo no legislo bajo ese tipo de presión, en general la oposición no cede ante este tipo de chantaje”.

La crítica de la UDI

A través de una comunicado, los diputados de la UDI Juan Antonio Coloma y Osvaldo Urrutia calificaron de “inconsecuente” la postura de Boric debido a que en su momento exigió que se permitiera el traslado a su rewe del machi Celestino Córdova, pese a que el comunero mapuche “utilizó una medida de extorsión, como es la huelga de hambre, para presionar y chantajear al Gobierno”.

“Parece que el diputado Boric tiene bastante mala memoria o a veces no le conviene estar de acuerdo consigo mismo. Porque un día dice que no legisla bajo chantajes ni amenazas, pero se olvida que semanas atrás exigió por todos los medios que el machi Celestino Córdova pudiera cumplir su condena en su rewe, desconociendo que el comunero presionó por esa medida a través de una huelga de hambre que duró más de cien días. Incluso, chantajeó al Gobierno amenazando con iniciar una huelga de hambre seca si no le aceptaban su petitorio. Preguntémonos si esas no son formas de extorsión y de presión”, sostuvo Coloma y Urrutia.

Asimismo, los legisladores señalaron que “nuevamente Boric nos demuestra y confirma el tipo de actitud que representa a la izquierda de nuestro país, que para avanzar en sus propios intereses y conveniencias no dudan ni un segundo en utilizar todo tipo de amenazas y extorsiones, incluso llegando a la violencia”.

“Sin embargo, cuando les piden tramitar con mayor rapidez una serie de proyectos que apuntan exclusivamente a una mayor protección hacia los transportistas, se espantan y se olvidan de todos los mecanismos que ellos mismos han utilizado para conseguir lo que se les antoja”, afirmaron los legisladores gremialistas.

“Lamentablemente, esta es una práctica recurrente de los sectores de izquierda. No nos olvidemos que nada dijeron cuando la noche anterior a la votación del retiro del 10% cientos de grupos violentos amedrentaron nuestra democracia. Nada dijeron tampoco sobre los distintos proyectos que se tramitaron el año pasado bajo la amenaza y la violencia constante en que estaba nuestro país, la que por lo demás nunca condenaron. Y paradójicamente, nada dijeron tampoco cuando el 24 de octubre cerca de 100 camioneros protestaron frente al Congreso de Valparaíso, siendo aplaudidos por diputados de su propio sector, como Giorgio Jackson”, concluyeron.