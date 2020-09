El uso de mascarillas podría explicar una mayor aparición de casos leves y asintomáticos

Un artículo publicado por la revista médica The New England Journal of Medicine sostiene que las mascarillas podrían tener un rol mucho más importante para combatir el Covid-19.

Al reducir la exposición al virus, este solo provocaría un desarrollo de casos leves y/o asintomáticos en vez de casos más complejos.

Si bien el artículo no demuestra nada, presenta una hipótesis basada en ejemplos reales, donde sostiene que si hay dos interlocutores y uno de ellos no lleva mascarilla, ésta no protegería a quien si la lleva, pero inhalaría una menor cantidad de gotículas, por lo que desarrollaría un Covid-19 de forma leve o asintomática (y aún así genera inmunidad).

Un nuevo enfoque de “variolización”

“Si se confirma, el enmascaramiento universal podría convertirse en una forma de variolización que generaría inmunidad y, por lo tanto, ralentizaría la propagación del virus”, manifestó el pediatra Ángel Hernández en Twitter, recogido por HuffingtonPost.

El término «variolización» al que hace referencia el estudio y el experto es una técnica aplicada antes de que se inventara la vacuna contra la Viruela y que frenó el avance de la enfermedad.

Esto consistía en hacer una incisión en la piel de una persona y aplicarle polvo de costras de viruela, luego la persona era aislada hasta que la enfermedad le atacara de manera leve y se recuperara.

Las experiencias con el uso de mascarillas

En julio, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos estimaron que la tasa de asintomáticos era de un 40%, pero en entornos donde el uso de mascarilla es obligatorio, ese número es superior al 80%.

Otro ejemplo que abarca el artículo es el de un crucero argentino, que tras un brote de Covid-19 se le otorgaron mascarillas N95 a la tripulación y pasajeros: un 81% de los infectados fueron asintomáticos en comparación con el 20% reportado en otros cruceros sin uso de mascarilla universal.

La publicación es solo una hipótesis basada en evidencia, por lo que para confirmarse se necesitan mayores estudios que comparen las distintas tasas de infección.