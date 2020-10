OMS y cuarentena: ¿La mejor estrategia para enfrentar el Covid-19?

Este miércoles, el el gobierno francés informó que restablecerá el estado de emergencia sanitaria a partir del próximo viernes a las 00:00 horas en todo el país para frenar el aumento de contagios de coronavirus y además se impondrá un toque de queda nocturno en París y otras ciudades.

El presiente de Francia, Emmanuel Macron confirmó la medida en una entrevista y defendió el toque de queda calificándola como una medida “pertinente” que busca “reducir los contacto sociales”.

En ese sentido, explicó que comenzará a regir a contar de las 21.00 horas y hasta las 06.00 horas en la región de París y en otras ocho ciudades como: Aix-Marsella, Lille, Grenoble, Lyon, Toulouse, Montpellier, Saint-Etienne y Rouen.

A nivel mundial, la cifra de casos por contagio por Covid-19 alcanza ya las 38.271.019 personas en todo el mundo, de las cuales 26.404.704 ya se han recuperado. EE.UU. concentra el mayor número de casos con 7.864.910, seguido de India, Brasil y Rusia con 7.239.389, 5.113.628 y 1.332.824 casos cada uno.

Debido a estos números a nivel mundial, se esperaría que la cuarentena fuera una de las mejores medidas restrictivas para enfrentar el coronavirus. Sin embargo, esto no sería así.

“Nosotros en la Organización Mundial de la Salud no abogamos por los confinamientos como el principal medio de control de este virus”. Esto fue lo que dijo el enviado especial de la Organización Mundial de la Salud para la Covid-19, Dr. David Nabarro, a la revista británica The Spectator.

Asimismo, aseveró que “los confinamientos solo tienen una consecuencia que uno nunca, nunca debe menospreciar, y es que hacen a los pobres mucho más pobres”.

Tras esta declaración, numerosos medios de comunicación personalidades empezaron a asegurar que la OMS se había echado para atrás en su apoyo a los confinamientos, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegando incluso a afirmar que la organización le había dado la razón.

The World Health Organization just admitted that I was right. Lockdowns are killing countries all over the world. The cure cannot be worse than the problem itself. Open up your states, Democrat governors. Open up New York. A long battle, but they finally did the right thing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020