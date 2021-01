Las razones del CEO de Twitter para bloquear a Trump (y otras 70 mil cuentas más)

El CEO de Twitter, Jack Dorsey, se tomó un momento para explicar las razones por las que la red social decidió bloquear la cuenta personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y de otras 70 mil cuentas relacionadas al movimiento Q-Anon, defensores del mandatario.

Este hecho generó una gran controversia a nivel internacional, incluso con acusaciones de que sería un atentado a la libertad de expresión.

En primera instancia desde la empresa del pajarito azul señalaron que el principal motivo fue el “riesgo de nuevas incitaciones a la violencia” tras el asalto al Capitolio, además al hecho se le sumaba que su cuenta ya había sido suspendida de forma temporal días antes.

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?

— jack (@jack) January 14, 2021