Joe Biden reintegra a EE.UU. al Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Durante esta jornada el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, anunció la reincorporación del país al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El ex presidente, Donald Trump, abandonó en 2018 este organismo tras acusarlos de hipocresía.

Desde que Joe Biden asumió la Casa Blanca ha revertido ciertas medidas tomadas por Trump. Tales como la reintegración al Acuerdo de París y a la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, el regreso a este consejo es otra que se suma a la lista.

En 2018, la Casa Blanca anunció su salida del órgano internacional entre críticas. Mike Pompeo, secretario de Estado en ese momento, declaró: “No dudamos que su creación fue con buena fe, pero tenemos que ser honestos: el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un pobre defensor de los derechos humanos”.

El actual secretario de Estado, confirmó que Estados Unidos se comprometerá de nuevo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en calidad de observador, esto quiere decir, no tendrán derecho a voto en el organismo hasta finales de 2021.

“Cuando funciona bien, el Consejo de Derechos Humanos pone el foco sobre los países con los peores historiales de derechos humanos y puede servir de faro para quienes luchan contra la injusticia y la tiranía. Por eso Estados Unidos ha vuelto a la mesa”, dijo Blinken en Twitter.

