Anticonceptivos defectuosos: ISP multa con 66 millones a laboratorios

Los Laboratorios Silesia S.A. y Laboratorios Andrómaco S.A tendrán que pagar una multa de 66 millones de pesos por fabricar y distribuir el anticonceptivo Anulette CD defectuoso. El registro sanitario Nº F-11458, que en sus series B20034A y B20035A, presentó problemas de calidad.

Ambos laboratorios vulneraron distintas normas contenidas en el Código Sanitario y el Decreto Supremo Nº 3, del año 2010, del Ministerio de Salud. El Instituto de Salud Pública (ISP) analizó los antecedentes expuestos y concluyó en diferentes multas que suman 1.300 UTM.

A través de un comunicado el ISP informó que la sanción se determinó considerando que cuando el producto farmacéutico es registrado se da fe de que este se elabore, produzca, importe, libere, distribuya y expenda cumpliendo las especificaciones del producto.

Además, el código establece que la responsabilidad es de cada uno de los técnicos que intervienen en el proceso y que son aquellas que el ISP multa por medio de la instrucción de sumarios sanitarios.

La Revista Paula constató diversos relatos de mujeres que quedaron embarazadas, pensando que su uso de anticonceptivos estaba siendo efectiva. Una de ellas es Damaris Reyes, de 24 años, quien afirmó que las tomaba hace mucho tiempo y era muy ordenada para ello.

“Lo primero que pensé fue: no quiero y no puedo porque no planeaba tener un hijo ahora. Me costó semanas asumirlo, incluso había días en los que no me acordaba que esto me estaba pasando porque no tenía vómitos ni síntomas”, contó Damaris.