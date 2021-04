Oxímetro: El dispositivo que puede salvar la vida en plena pandemia

El Covid-19 no da tregua. A más de un año de iniciada la pandemia, se contabilizan 136.840.796 contagiados en todo el mundo y 2.949.096 fallecidos según los datos entregados por Johns Hopkins.

Los síntomas más habituales de Covid-19 son fiebre, tos seca y cansancio, pero existen más síntomas que pueden alertar de la presencia del virus como pérdida del gusto y el olfato, conjuntivitis y dolor de cabeza. Claro que también hay quienes pueden cursar la enfermedad sin síntomas.

Otro de los síntomas del virus, pero que no da alerta, es las que se conoce como hipoxia silenciosa, que es cuando bajan los niveles de oxígeno en la sangre pero los pacientes no se dan cuenta hasta cuando ya puede ser muy tarde para recibir tratamiento.

Como explicó el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública a CCN en español, “cuando tu cerebro se da cuenta de que tus glóbulos rojos no tienen oxígeno, lanza la alarma y la persona se ahoga, está inquieta porque no tiene oxígeno”, cosa que en algunos pacientes con Covid-19 no pasa.

“Se piensa que es un daño cerebral, como si el sensor se hubiera estropeado y no detecta el nivel de hipoxia. Otra teoría dice que los glóbulos rojos no están llevando el oxígeno”, explicó.

El nivel óptimo de oxígeno en la sangre es entre 95% a 100% y como comentó a la BBC el doctor Matt Inada-Kim, consultor de medicina aguda en los hospitales Hampshire del servicio de salud pública británico: “hemos estado recibiendo pacientes con Covid con niveles de oxígeno en los 70%”.

Por lo general este síntoma silencioso se presenta en la segunda semana de la enfermedad y en la mayoría de los casos, sin haberse sentido muy mal por el virus.

Muchos pacientes declaran haberse sentido algo enfermos, pero cuando llegan a hospitalizarse están con los pulmones muy deteriorados y con otros órganos también comprometidos por la falta de oxigeno.

¿Cómo saber de la hipoxia silenciosa?

Una forma de medir el nivel de oxígeno en la sangre y desde la casa, es con un oxímetro, también conocido como saturómetro. Un dispositivo digital pequeño que se pone en el dedo índice o medio y que calcula los niveles de oxígeno presentes en la sangre.

En el Reino Unido lo han estado utilizando para controlar a pacientes con Covid-19, los que se miden el oxígeno tres veces al día desde sus casa y saben que si tienen 93%, deben asistir a un centro hospitalario y si es de 92% o más bajo, deben pedir una ambulancia.

“El objetivo de toda esta estrategia es tratar de anticiparse para evitar que las personas se enfermen mucho, admitiendo a los pacientes en un punto más recuperable de su enfermedad”, dijo Inada-Kim.

El oxímetro se puede comprar en las farmacias, retail y supermercados y su precio varia entre los $ 9.990 hasta los $ 30.000.