“Variante chilena”: Israel informó de siete nuevos casos

Nuevos casos de la “variante chilena” de Covid-19 fueron informados por autoridades del Ministerio de Salud de Israel durante el fin de semana que recién pasó.

Se trataría de siete personas de una misma familia que regresó del extranjero y que no habría respetado la cuarentena al volver a ese territorio.

“Habiendo testeado a todos los miembros de la familia, salieron positivos a la variante chilena”, sostiene un documento gubernamental. “De la trazabilidad es evidente que los miembros de la familia tuvieron varias interacciones sociales entre sus hijos y los niños de otros dos cursos de la escuela”.

En este caso, los contactos estrechos rastreados por la trazabilidad dejaron a un total de 24 personas con medidas de precaución, algunos de los cuales eran adultos que aún no se habían vacunado.

“Detalles de este caso y de las personas involucradas han sido reportados a la policía de Israel y esta materia está bajo investigación”, concluyeron.

La realidad de la “variante chilena”

El director (s) del Instituto de Salud Pública, Heriberto García, explicó que revisaron la base de datos GISAID (Iniciativa Global para Compartir los Datos de los Virus Gripales, en español), donde denominan a las variantes según el país de origen y que no hay información de la “variante chilena”.

“En GISAID no aparece ninguna variante denominada ‘chilena’, por lo tanto descartamos que exista una variante chilena en el mundo. Lo que puede haber ocurrido, es que en Israel realizaron la revisión de un viajero, que pasó por Chile, y que tiene una variante distinta a las ya detectadas en el país y que tampoco son de las variantes de preocupación o de interés, que son alrededor de 10 en todo el mundo”, afirmó García.

Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, sostuvo en Duna en Punto que “el ISP contó que no se ha detectado una variante chilena propiamente tal. Lo que probablemente pasó en Israel es que llegó una variante nueva que no está en el listado que tienen, pero no existe una variante chilena de preocupación”.

“Nosotros no hemos detectado una situación como esa y no se ha detectado en la plataforma internacional”, reiteró Daza.

Las variantes reconocidas y existentes en Chile corresponden a la B.1.1.7 (Reino Unido); P.1 (Manaos, Brasil); P.2 (Rio de Janeiro, Brasil); B.1.427/429 (California, Estados Unidos); y B.1.525 (Nigeria).